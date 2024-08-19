南韓出口競爭力下滑 成長率慘輸台灣和大陸

過去十年來，南韓出口成長率明顯落後台灣和中國大陸，凸顯東亞地區的出口貿易板塊，正在逐漸挪移。

Business Korea報導，韓國經濟研究院（KERI）19日公布「主要東亞國家出口競爭力分析」報告指出，南韓去年出口額為6,322億美元，只比2013年的5,596億美元多13%。另一方面，台灣去年出口額則由十年前的3,051億美元增加36％至4,148億美元；而中國大陸去年出口額更高達3.4兆美元，較十年前增加54.8%。意味過去十年，南韓出口成長率分別只有台灣的三分之一，以及中國的四分之一。

而東亞主要經濟體中，出口成長率最低的國家是日本。該國去年出口額從2013年的7,149億美元略增0.3%至7,149億美元。

該報告也提及各國出口占全球比重的變化。其中，南韓去年對全球出口的占比由2013年的3.0%下滑至2.7%。同期，中國的占比由11.9%增加至14.6%，而台灣的占比則由1.6%上升至1.8%。日本卻由3.8%下滑至3.1%。

上述趨勢在南韓最主要的四個出口項目中尤其明顯：電子產品、汽車、半導體和機械。

在電子產品方面，南韓去年出口額較2013年增加26.4%至1,713億美元。相較下，台灣同期電子產品出口額由1,141億美元大增80.7%至2,062億美元，出口額和成長率皆超越南韓。

在汽車產業方面，南韓去年汽車出口額由十年前的727億美元增至918億美元；與此同時，中國汽車出口額由585億美元暴增228.8%至1,925億美元，不僅成長率大幅領先南韓，金額也反超南韓。

另一方面，說明兩國間出口結構相似性的「出口競爭力指數」，也顯示該地區出口貿易未來競爭將更激烈。指數愈接近1，表示產業結構愈相似，出口競爭也愈劇烈。

以出口項目來看，南韓和日本的汽車出口競爭指數高達0.915，南韓和中國的半導體出口競爭指數也有0.910，都意味著高度競爭。