聯合國：2023人道主義工作者死亡人數創新高

聯合國今天警告,針對人道主義工作者、「不可接受」的暴力行動日益猖獗,去年全球共有創紀錄的280名人道工作者遇害,以哈戰爭也可能導致今年的罹難人數進一步上升。

法新社報導,聯合國人道事務協調廳(UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs,OHCA)助理秘書長慕蘇雅(Joyce Msuya)在8月19日「世界人道主義日」(World Humanitarian Day)發布聲明表示:「針對援助工作者的暴力變得日益常態化,且缺乏問責機制,這種情況不僅不可接受也不合公理,還會對世界各地的援助行動構成巨大傷害。」

OHCA在聲明中指出:「去年有280名援助工作者在33國喪生,成為有紀錄以來罹難人數最多的一年」。相較有118名援助工作者喪生的2022年,這個數字暴增了137%。

聲明引用了「援助工作者安全資料庫」(AidWorker Security Database)的資料。這個資料庫從1997年開始追蹤相關數據。

聯合國指出,去年罹難的援助工作者中,逾半(共163人)是在以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)戰爭的頭3個月裡,於加薩走廊(GazaStrip)遇害,他們大部分都是死於空襲。

飽受內亂摧殘的南蘇丹(South Sudan),以及自去年4月起陷入2名敵對將領衝突的蘇丹,分別造成34人和25人死亡,堪稱對人道主義工作者而言前3名致命的衝突地區。

位居前10名的地區還包括以色列和敘利亞,各有7人死亡;衣索比亞和烏克蘭分別有6人喪生;索馬利亞有5死;緬甸和剛果民主共和國則均有4人死亡。

OHCA警告,儘管去年喪命的援助工作者人數已經很令人震驚,但今年「可能會出現更致命的情況」。