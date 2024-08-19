佐科威10月卸任前內閣改組 分析指多為繼任者人馬

10月將卸任的印尼總統佐科威今天內閣改組，任命3名新部長、1名副部長及3名機構負責人。分析指出，「新部長是準總統普拉伯沃的人馬，且受佐科威認可，可能有政治意涵」。

10月將卸任的印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天進行內閣改組，並為新任能源與礦產部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）、新任司法與人權部長蘇普拉曼（Supratman Andi Agtas）、新任投資部長羅桑（RosanRoeslani）和新任通訊與訊息部副部長安加（AnggaRaka）主持宣誓就職。

印尼「時代報」（Tempo）報導，佐科威除了任命3名新部長和1名新副部長，還有3個機構的負責人，其中包括新成立的國家營養局局長達當（DadanHindayana）、總統通訊局局長哈桑（Hasan Nasbi）和食品藥物監管局（BPOM）局長塔魯納（TarunaIkrar）。

總統府表示，「任命新部長和機構負責人對促進政府平穩、有序和有效的政府過渡而言至關重要」。

此次改組的內閣名單中，有多人都是普拉伯沃（Prabowo Subianto）競選團隊成員，在總統選舉期間給予普拉伯沃很大支持。

像是新任通訊與訊息部副部長安加就曾擔任普拉伯沃競選團隊的媒體負責人，新任總統通訊局局長哈桑曾擔任普拉伯沃團隊的發言人，至於新任部長巴赫理和羅桑則都曾為普拉伯沃助選。

另外，「雅加達郵報」（Jakarta Post）指出，擔任成立的國家營養局局長達當，也是普拉伯沃競選團隊的成員之一，他將負責執行普拉伯沃的學童免費營養午餐計畫，預計將為數千萬學生提供免費午餐。

印尼總統當選人普拉伯沃競選期間承諾將實施學童免費營養午餐計畫，為全國8290萬名學生提供免費午餐和牛奶，藉此讓學童攝取足夠營養，並鼓勵孩童到學校受教育，以提升人力素質。

遭解職的司法人權部部長雅遜納（Yasonna Laoly）今天向「羅盤報」（Kompas）表示，他不知道總統為何找人取代他，並聲稱昨晚才私下與佐科威見面。雅遜納說：「他（佐科威）沒有做出任何解釋，我也沒有向他提出疑問。」並補充，他可以感覺到總統將在內閣改組中解僱他。

作為民主奮鬥黨（PDIP）資深黨員，雅遜納自2014年擔任司法人權部部長一職，並在今天的內閣改組中遭解職，由蘇普拉曼接任其職務。

印尼研究機構「政治憲章」（Charta Politika）主任尤納多（Yunarto Wijaya）表示，新任部長將是「普拉伯沃的人」，並得到佐科威的認可，「除了過渡的目的之外，可能還存在政治意涵」。