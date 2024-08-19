德艦待命9月航行台海 德海軍22年來首次

路透19日報導，德國海軍少將舒茲（Axel Schulz）接受電話訪問時說，有兩艘德國軍艦等待柏林命令，以決定9月是否穿越台海。這將是德國海軍近22年來首次。

由巡防艦巴登符騰堡邦號（Baden-Wuerttemberg）及補給艦法蘭克福號（Frankfurt am Main）組成的這支特遣隊指揮官舒茲指稱，目前尚未敲定行經台海，天候將是考量因素。這兩艘德艦預定廿日訪問東京，也將停靠南韓與菲律賓。

舒茲提到，「我們在（台海）這裡（航行時）會展示旗幟，以展現我們和夥伴及友人站在一起、我們對基於規則的秩序、和平解決領土衝突，以及航道的自由安全承諾」。

舒茲還說，若這兩艘德艦在他指揮下通過台海，他沒打算採取任何特殊的安全措施。他稱德艦航行台海就是「正常通過」，類似駛過歐洲的英吉利海峽或北海。但他仍預料，任何通過台海的動作將被中國大陸海軍、可能還有其海警或海上民兵伴航與密切監視，這是北京常見做法。

德國布蘭登堡級巡防艦巴伐利亞號（Bayern）2021年航經南海，是相隔約20年，德艦再赴印太。德國空軍7月則派戰鬥機赴日，首度在日本和自衛隊舉行聯合演訓。