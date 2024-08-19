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日本小林製藥紅麴案 19日起受理補償申請

中央社／ 東京19日綜合外電報導

今年3月起傳出消費者服用日本小林製藥紅麴成分的保健食品後健康出問題。日本小林製藥今天起開始受理醫藥費、相關精神損失費等補償申請。

共同社中文網等媒體報導，日本小林製藥補償的對象為服用過「紅麴降膽固醇錠」、「內臟脂肪代謝錠＋膽固醇」、「納豆激酶 GOLD」這3款產品特定批號，並由日本小林製藥綜合考量醫師診斷書等內容後，認定服用前述產品與出現腎臟相關疾病及其他症狀有相應因果關係的人。

根據日本小林製藥官網8月19日公布的資訊，這些特定批號的產品為大阪市保健所3月27日命令回收，當中確認含有或恐含有源自青黴菌、被指影響腎功能「軟毛青霉酸」。

其中包含透過藥妝店等店鋪與電商網站所販賣的「紅麴降膽固醇錠」60粒20天份產品，製造編號為J3017、X3037、X3027、X3017、H3057、H3047、H3037、H3027、H3017、F3037、F3027、E3037、E3027、D3079的產品。

另外，理賠標的也包括透過日本小林製藥的郵購管道賣出的「紅麴降膽固醇錠」45粒15天份、90粒30天份，製造編號為X304、H306、G301、E301的產品。而前述的「紅麴降膽固醇錠」均為2023年7月以後出貨的產品。

至於「內臟脂肪代謝錠＋膽固醇」與「納豆激酶GOLD」，對象產品的製造編號分別為23508與J301。

日本小林製藥將隨時支付醫藥費與前往醫院的交通費；關於精神損失費、後遺症導致未來預期收入下降的損失、停工補償，日本小林製藥將根據公司的規定手續，個別計算補償金額。而日本小林製藥將另行因應服用含紅麴成分的保健食品後死亡的案例。

日本小林製藥的官網指出，若增加其他對象產品，將會迅速公布相關資訊。

小林製藥 日本 紅麴

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