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菲律賓出現今年首起M痘病例 33歲男沒出國疑因親密接觸傳染

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菲律賓出現今年首起M痘病例 33歲男沒出國疑因親密接觸傳染

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
菲律賓衛生部19日證實出現該國今年首起新型M痘案例。圖為顯微鏡下的M痘病毒顆粒。路透
菲律賓衛生部19日證實出現該國今年首起新型M痘案例。圖為顯微鏡下的M痘病毒顆粒。路透

路透報導，菲律賓衛生部19日證實出現該國今年首起新型M痘（mpox）案例，一名33歲年輕男性未曾出國旅遊，但是確定感染M痘病毒。

世界衛生組織（WHO）14日宣告在非洲升溫的新型M痘（mpox）疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」，而病毒也隨著國際旅行從非洲擴散到歐洲和亞洲國家。

菲國衛生部聲明，該患者沒有任何出國旅遊紀錄，但出現症狀前3周曾「與他人有親密接觸」，懷疑因此遭傳染。

菲國衛生部並未公布患者所在區域，僅表示由醫院主動通報；患者上周起開始發燒，不久後臉、背、頸部、手掌與身體多處出現M痘特有皮疹。

M痘以前稱作「猴痘」，會通過親密身體接觸傳染，觸碰受汙染物品也可能中鏢，感染後最常見的情況是出現2至4周的皮疹，或是發燒、頭痛、痠痛等。

公衛專家提醒，民眾清洗受汙染物品務必戴上手套自我保護，並經常使用肥皂用品清潔手部，如此才能有效殺死病毒。

菲律賓目前累積病例為10人，在此之前，最近一起病例是2023年12月，而此前病患均已康復。

M痘 出國旅遊

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