韓國22日舉行全國演習 籲旅客留意管制區域時段

韓國將在22日下午2時起在全國各地舉行20分鐘民間防衛訓練，當局呼籲旅客如正好在當地旅遊，建議事先參考管制區域及相關規定，避免計畫受影響。

民間防衛訓練類似台灣的萬安演習，是為強化遭遇飛彈挑釁等空襲狀況進行的民間訓練活動，這次除在7月因極端大雨被列為特別災區的中清北道永同郡、全羅北道完州郡等24個區域外，其餘地區皆列為實施區域。

民眾可透過NAVER、KAKAO及國民災難安全等網站及應用程式查詢防空洞、地鐵站、地下街等1萬7000多個指定避難所。為方便外籍人士參與訓練，韓國當局也會在各國使館、機場及旅館張貼相關英文公告。

22日下午2時起將播放一分鐘空襲警報，民眾應盡快躲避至避難所或安全的地下空間。待15分警報響起時民眾可離開避難所，但仍須維持警戒狀態，20分警報解除時即可恢復日常活動。

演習期間，部分管制道路信號燈將轉換為閃燈模式，正在道路上行駛車輛須於右側停靠，人員待在車內不可外出，待5分鐘後依照車內電台廣播指示行動。

首爾市內管制區域包括世宗大路十字路口至崇禮門路口、舊把撥十字路口至礡石嶺路口、道峯山站至道峯站路口等3段道路。其他廣域市（直轄市）至少都會有3處道路管制，市、郡單位至少一處實施，可透過韓國行政安全部及各地政府網站查詢。