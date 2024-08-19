日本自民黨總裁選舉 擬於9月27日投開票

日本首相岸田文雄的自民黨總裁任期將於9月屆滿，為選出他的繼任者，自民黨預定將於9月12日發布告示，9月27日投開票。選舉管理委員會將於明天開會做出最後決定。

岸田2021年9月底當選自民黨第27任總裁（黨主席），3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，當選總裁意謂著將成為下一任首相。岸田決定不參選總裁選舉，代表將卸下首相職務。

日本放送協會（NHK）報導，目前表達參選意願的包括現任外務大臣上川陽子，以及經濟產業大臣齋藤健。前經濟安全保障大臣小林鷹之今天下午將召開記者會宣布參選。

其他被提到的名字還有自民黨前幹事長石破茂、前官房長官加藤勝信、前環境大臣小泉進次郎、數位大臣河野太郎、經濟安全保障大臣高市早苗、前總務大臣野田聖子、現任官房長官林芳正，以及自民黨幹事長茂木敏充，名單上多達11人。

上川陽子今天上午在羽田機場對記者表示，「我已經在週末對岸田總理大臣傳達了我的決心，正在準備參選，會竭盡全力爭取每一個人的支持」。

齋藤健則是在經濟產業省對記者表示，「對我抱持期待的聲音從未停止過，我想要認真看待」，傳達了參選的態度。

另一方面，小林鷹之將於當地時間下午2時在國會召開記者會，宣布參選。他預料將強調黨內改革的必要性，並提出他對經濟、外交、安全保障、修憲等議題的看法。

這次自民黨總裁選舉預料將出現超過10名候選人的罕見局面，每名候選人必須先跨過找到20名推薦人（國會議員）的門檻。根據自民黨內部正在檢討的具體日程，預定於9月12日發布告示，9月27日投開票。

從發布告示到投開票約有2星期，是自1995年制定現行總裁選舉制度以來，兩者相距最久的一次。黨內人士表示，由於自民黨深陷派閥政治獻金申報不實等醜聞，因此應該給予足夠的選舉期，以恢復失去的信任。

自民黨明天將召開選舉管理委員會會議，正式決定選舉日程。