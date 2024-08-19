快訊

德總理蕭茲明出席台積電歐洲廠動土 曾稱此事牽動「德國未來生存」

京華城案黃珊珊駁牽線 游淑慧再爆：立院打架時她忙著看資料

原廠降血脂藥、抗憂鬱劑相繼退出台灣 衛福部最新回應

韓美年度演習登場 首次實施北韓核攻避難訓練

中央社／ 首爾19日專電

美國與南韓今天起舉行年度「乙支自由護盾」聯合軍演，這次軍演將是2000年來最大規模的韓美聯合軍演，期間首次將政府遭遇北韓核攻擊時的避難訓練納入演習中，動員58萬人參與。

今年「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）聯合軍演訂於19日至29日舉行，朝鮮日報報導，這次演習期間將舉行48次聯合野外機動訓練，較去年增加10次，以旅為單位進行的訓練也從4次大幅提升至17次，將是2000年來規模最大的聯合軍演。

韓美空軍今天起將首次舉行連續5天不停歇的掌握制空權訓練，南韓空軍派出F-15K、KF-16、FA-50等戰機，美國空軍的F-16、A-10等戰機都參與訓練。

首次舉行的訓練也包括政府單位在「北韓核攻擊」等國家緊急狀態下的避難訓練，預計將有4000個機關單位、共58萬人參與。

此外，南韓行政安全部表示，22日下午2時起將在全國進行20分鐘的民間防衛訓練，在警報聲響起後，民眾應盡快躲避至避難所或安全的地下空間，待15分鐘後警報響起時民眾可離開避難所，但仍須維持警戒狀態，另待警報解除時即可恢復日常活動。

演習期間，部分管制道路號誌燈將轉換為閃燈模式，正在道路上行駛車輛須於右側停靠，人員待在車內不可外出，待5分鐘後依照車內電台廣播指示行動。首爾市內管制區域包括世宗大路十字路口至崇禮門路口、舊把撥十字路口至礡石嶺路口、道峯山站至道峯站路口等3段道路。

南韓聯合參謀本部表示，這次聯合軍演將聚焦提升應對北韓大規模殺傷性武器的能力，動員陸海空及網路、太空戰鬥能力等多領域作戰任務，強化韓美同盟的防禦能力。總統尹錫悅今天也在乙支國家安全保障會議上強調，「必須靠強大的力量、而非空口白話，來守護我們的自由與繁榮」。

北韓 南韓 軍演

延伸閱讀

南韓「自主擁核」呼聲頻起 韓防長：恐為韓美盟友關係帶來裂痕

北韓紀念抗日勝利 金正恩普亭相互致意矢言深化關係

北韓逾1.5萬學童搬平壤避洪災 金正恩勘災「邁巴赫」相隨

親自上陣痛批！北韓鴨綠江洪災擾民心 金正恩以「垃圾」等用詞控南韓媒體

相關新聞

靖國神社倒底拜什麼神？爭議的「殉國基準」

在今日面對靖國神社時，人們往往議論著靖國神社究竟是何種存在，且究竟適不適合參拜靖國神社。在這個討論裡，靖國神社作為一個宗教設施，其祭祀的「神明」究竟是什麼神，是非常核心的課題。

Nike股價暴跌不再潮？專家：永遠別把品牌託付演算法

主宰全球運動鞋市場數十年的Nike，6月底公布今年第二季財報，多項不利數據引發股價重挫，跌至2018年以來最低點，單日市值蒸發250億美元。一位Nike前品牌總監發文直批現任執行長杜納霍（John Donahue）轉型策略犯下大錯，引發熱烈討論。究竟Nike是否真的開始走下坡？專家從流行層面探討Nike曾經強大的原因，這幾年又是如何搬石頭砸自己的腳。

職涯十字路／日菁英行員揭升遷規則 有才能不如會蓋章

你應該也有過這樣的經驗：為什麼某些能力比你差的人，得到上司的高度肯定，讓你非常不爽。日本大銀行行員TAKOS撰寫的新書，歸納在公司適當展現實力的生存術，「職場上愚蠢的人會得到好評」的原因，有他對日本企業文化的犀利觀察。 TAKOS大學畢業後進入某大銀行，在分行負責跑中小企業的業務，分行遇到腹黑上司、權勢騷擾上司、強勢的前輩。他身邊有前輩同事突然失蹤，也有同期進銀行的同事因為壓力發生圓形禿。

星總理黃循財首次國慶群眾大會演說 示警美中地緣政治競爭加劇影響

5月15日才就任新加坡總理、成為星國第4代領袖的黃循財18日發表其首次「國慶群眾大會演說」，長110分鐘的內容涉及國內外...

宏國前副總統爭大位 拋與我復交

宏都拉斯前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）近日表示，如果他在明年贏得宏國下一屆總統大選，將會恢復和台...

嚇阻陸 義航母本月靠泊日本

義大利國防部長克羅塞托接受日本共同社書面採訪表示，在中國強化擴張海洋舉動的印度太平洋地區，為了確保此地區的航行自由，義大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。