韓美年度演習登場 首次實施北韓核攻避難訓練

美國與南韓今天起舉行年度「乙支自由護盾」聯合軍演，這次軍演將是2000年來最大規模的韓美聯合軍演，期間首次將政府遭遇北韓核攻擊時的避難訓練納入演習中，動員58萬人參與。

今年「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）聯合軍演訂於19日至29日舉行，朝鮮日報報導，這次演習期間將舉行48次聯合野外機動訓練，較去年增加10次，以旅為單位進行的訓練也從4次大幅提升至17次，將是2000年來規模最大的聯合軍演。

韓美空軍今天起將首次舉行連續5天不停歇的掌握制空權訓練，南韓空軍派出F-15K、KF-16、FA-50等戰機，美國空軍的F-16、A-10等戰機都參與訓練。

首次舉行的訓練也包括政府單位在「北韓核攻擊」等國家緊急狀態下的避難訓練，預計將有4000個機關單位、共58萬人參與。

此外，南韓行政安全部表示，22日下午2時起將在全國進行20分鐘的民間防衛訓練，在警報聲響起後，民眾應盡快躲避至避難所或安全的地下空間，待15分鐘後警報響起時民眾可離開避難所，但仍須維持警戒狀態，另待警報解除時即可恢復日常活動。

演習期間，部分管制道路號誌燈將轉換為閃燈模式，正在道路上行駛車輛須於右側停靠，人員待在車內不可外出，待5分鐘後依照車內電台廣播指示行動。首爾市內管制區域包括世宗大路十字路口至崇禮門路口、舊把撥十字路口至礡石嶺路口、道峯山站至道峯站路口等3段道路。

南韓聯合參謀本部表示，這次聯合軍演將聚焦提升應對北韓大規模殺傷性武器的能力，動員陸海空及網路、太空戰鬥能力等多領域作戰任務，強化韓美同盟的防禦能力。總統尹錫悅今天也在乙支國家安全保障會議上強調，「必須靠強大的力量、而非空口白話，來守護我們的自由與繁榮」。