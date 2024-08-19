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傳波蘭曾助烏克蘭破壞北溪管線 華沙斥無稽之談

中央社／ 華沙18日綜合外電報導

波蘭總統幕僚今天表示，有關烏克蘭當局曾在波蘭支持下，策劃與執行2022年北溪天然氣管線（Nord Stream）破壞行動的說法毫無根據。

德國前情報局長韓寧（August Hanning）本週告訴德國「世界報」（Die Welt），他相信波蘭和烏克蘭總統曾為執行這項行動達成協議。

波蘭通訊社（PAP）報導，波蘭總統杜達（AndrzejDuda）辦公室的國際政策主任波拉克（MieszkoPawlak）在回答有關問題時表示：「這些完全是毫無根據的臆測。」

波拉克說，韓寧在德國前總理施若德（GerhardSchroeder）任內擔任情報局長，當時北溪一號計畫正開始，「作為情報負責人，他肯定在投資中扮演了可恥但重要的角色」。

德國媒體本週稍早報導，德國檢方已經確定，北溪管線破壞事件的主嫌是一名人在波蘭的烏克蘭籍潛水教練，並已發出逮捕令，準備拘捕此人。

波蘭檢方告訴路透社，波蘭方面已收到逮捕令，但因德方未將此人列入通緝名單，這名嫌疑人已經離開波蘭。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）15日報導，有商人私下贊助炸毀北溪天然氣管線的行動，而這項計畫由時任烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（ValeryZaluzhny）監督。烏克蘭否認涉案。

在俄羅斯全面入侵烏克蘭之前，這條經波羅的海通往德國的海底管線，是俄羅斯天然氣輸往歐洲的主要路線。

德國 波蘭 烏克蘭

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