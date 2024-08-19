菲中海警船南海碰撞 雙方互控危險航行操作

中國與菲律賓海警船艦今天清晨在仙賓暗沙週邊海域發生碰撞，中方聲稱「責任完全在菲方」，菲方則指控中方「非法及具侵略性航行操作」，導致己方船艦蒙受結構性損壞。

中國海警局今晨在微博發布影片及貼文聲稱，菲海防隊4410號船艦於清晨3時24分左右，在仙賓暗沙鄰近海域以「不專業、危險方式」衝撞中方21551號海警船，導致發生擦碰，「責任完全在菲方」。

貼文強調，中國對包括仙賓暗沙在內的南沙群島及附近海域擁有無可爭辯的主權，正告菲方立即停止侵權挑釁，否則一切後果由菲方承擔。

菲律賓「西菲律賓海國家工作小組」（NTF-WPS）上午發布聲明回應，菲方海防隊船艦巴格凱號（BRPBagacay）和英甘佑角號（BRP Cape Engaño），在前往費信島（Patag）和馬歡島（Lawak）途中，遭遇中國海警船「非法及具侵略性航行操作」。

巴格凱號即中方所稱的菲方4410號船艦。

菲方稱，中方的「危險操作」導致了碰撞，菲方兩船蒙受「結構性損壞」。

菲方說明，清晨3時24分左右，英甘佑角號先是在仙賓暗沙東南方約23.01海里處航行時，遭到中方3104號海警船的「具侵略性」航行操作，兩船碰撞導致英甘佑角號的甲板上出現直徑約 5 英寸的破洞。

不久後在3時40分左右，巴格凱號在仙賓暗沙東南方約 21.3海里航行時，遭中方21551號海警船在左舷及右舷連撞兩次，導致輕微結構損壞。

菲方說，即使發生這些事件，菲方兩艘船艦仍繼續履行任務，為費信島和馬歡島上駐防人員運送必要補給品，並強調菲方會堅定確保己方海域安全，因應對國家利益的任何威脅。

西菲律賓海國家工作小組在聲明中，敦促相關國家保持克制，遵守聯合國海洋法公約及其他相關國際法，避免緊張局勢進一步升高，確保所有在區內作業船隻的的航行安全。

仙賓暗沙（Sabina Shoal，菲稱艾斯柯達礁EscodaShoal，中稱仙賓礁）距菲律賓巴拉旺島（Palawan）大約75海里。

中國外交部最近才剛向菲律賓提出外交抗議，指控菲國海防隊船艦馬格巴努亞號（BRP TeresaMagbanua）在仙賓暗沙「非法下錨」，侵犯中國主權；菲方則回應，有權在200海里專屬經濟區範圍內作業。

中國依據9段線主張擁有南海大部分區域的主權，而菲律賓則依聯合國海洋法公約（UNCLOS）索討向西延伸出去的200海里專屬經濟區，稱它為「西菲律賓海」（West Philippine Sea），雙方不時在爭議海域發生衝突。

今年6月，中國海警人員揮舞刀棍和斧頭，登上菲律賓海軍充氣船，阻止菲方人員運送補給品到仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）上的一艘擱淺老舊軍艦，並造成菲國軍人受傷。

8月8日上午，2架中國空軍飛機在黃岩島上空，對菲方NC-212i輕型運輸機的飛行路徑投擲照明彈，菲律賓軍方斥此為「危險及挑釁行為」；共軍則稱，菲國軍機不顧反覆警告，執意「非法闖入」空域，干擾中國正常演訓活動。