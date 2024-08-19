星總理：美中競爭已成新加坡最大地緣隱憂

新加坡總理黃循財警告，美中緊張局勢加劇，勢必對星國經濟與更廣泛的區域帶來衝擊，華府與北京之間競爭日益加劇，已成新加坡最大的地緣政治隱憂。

黃循財今年5月接替執政20年的前總理李顯龍成為第4任總理，他18日晚間先後以馬來語、華語和英語在國慶群眾大會發表演說。

英國「金融時報」報導，黃循財指出華府與北京之間競爭日益加劇，已成新加坡最大的地緣政治隱憂。

他表示美中之間的緊張持續增加，雖然目前雙方不願衝突碰撞，但如此的戰略競爭會破壞和平與穩定格局，特別是在印太地區，帶來衝擊的力道極強，「晚上想到這個就睡不著覺」。

黃循財說：「相互猜疑和不信任將持續，影響國際貿易、安全與合作。作為一個完全依賴貿易和全球環境穩定的小國，我們定然受衝擊。」

他指出，無論11月美國總統選舉何人勝出，「很明顯，美國對中國的態度正變得強硬。與此同時，中國則確信美國正試圖遏止、壓制他們的崛起」。

新加坡大部分的軍事能力是靠美國所養成，然而中國是星國最大貿易夥伴，與美中都維持良好關係是新加坡優先要務，但挑戰也日增。

黃循財也警告全球製造與供應鏈版圖正在變化，「過去已開發國家將生產外包到亞洲低廉所在的時代已結束」他並提及美、中與歐洲都希望形塑有利自身的供應鏈格局。

美國與歐盟雙雙都在減少對中國供應鏈依賴，轉向回流或拉回近鄰的戰略。據美國商務部資料顯示，2023年美國從墨西哥的進口，20年來首度超越從中國進口。

新加坡作為全球最大轉運中心的貿易角色尚未受到影響。根據新加坡海事及港務管理局（MPA）的資料，今年前5個月的貨櫃總吞吐量還比去年同期增長7.7%，但這不代表星國不會受供應鏈重組影響。

為因應潛在的經濟衝擊，黃循財認為，維持新加坡多元族群間的和諧及讓所有人都能在經濟上享有平等極其重要。

他說：「我們已在其他國家看到，當一個國家廣大的中間階級開始跟不上之後，社會就開始裂解、崩壞。別以為這不會發生在新加坡身上，會的。」