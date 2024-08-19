快訊

德總理蕭茲明出席台積電歐洲廠動土 曾稱此事牽動「德國未來生存」

京華城案黃珊珊駁牽線 游淑慧再爆：立院打架時她忙著看資料

原廠降血脂藥、抗憂鬱劑相繼退出台灣 衛福部最新回應

星總理：美中競爭已成新加坡最大地緣隱憂

中央社／ 新加坡19日綜合外電報導

新加坡總理黃循財警告，美中緊張局勢加劇，勢必對星國經濟與更廣泛的區域帶來衝擊，華府與北京之間競爭日益加劇，已成新加坡最大的地緣政治隱憂。

黃循財今年5月接替執政20年的前總理李顯龍成為第4任總理，他18日晚間先後以馬來語、華語和英語在國慶群眾大會發表演說。

英國「金融時報」報導，黃循財指出華府與北京之間競爭日益加劇，已成新加坡最大的地緣政治隱憂。

他表示美中之間的緊張持續增加，雖然目前雙方不願衝突碰撞，但如此的戰略競爭會破壞和平與穩定格局，特別是在印太地區，帶來衝擊的力道極強，「晚上想到這個就睡不著覺」。

黃循財說：「相互猜疑和不信任將持續，影響國際貿易、安全與合作。作為一個完全依賴貿易和全球環境穩定的小國，我們定然受衝擊。」

他指出，無論11月美國總統選舉何人勝出，「很明顯，美國對中國的態度正變得強硬。與此同時，中國則確信美國正試圖遏止、壓制他們的崛起」。

新加坡大部分的軍事能力是靠美國所養成，然而中國是星國最大貿易夥伴，與美中都維持良好關係是新加坡優先要務，但挑戰也日增。

黃循財也警告全球製造與供應鏈版圖正在變化，「過去已開發國家將生產外包到亞洲低廉所在的時代已結束」他並提及美、中與歐洲都希望形塑有利自身的供應鏈格局。

美國與歐盟雙雙都在減少對中國供應鏈依賴，轉向回流或拉回近鄰的戰略。據美國商務部資料顯示，2023年美國從墨西哥的進口，20年來首度超越從中國進口。

新加坡作為全球最大轉運中心的貿易角色尚未受到影響。根據新加坡海事及港務管理局（MPA）的資料，今年前5個月的貨櫃總吞吐量還比去年同期增長7.7%，但這不代表星國不會受供應鏈重組影響。

為因應潛在的經濟衝擊，黃循財認為，維持新加坡多元族群間的和諧及讓所有人都能在經濟上享有平等極其重要。

他說：「我們已在其他國家看到，當一個國家廣大的中間階級開始跟不上之後，社會就開始裂解、崩壞。別以為這不會發生在新加坡身上，會的。」

新加坡 美國 黃循財

延伸閱讀

星總理黃循財首次國慶群眾大會演說 示警美中地緣政治競爭加劇影響

世界星國擴廠亞翔、漢科助陣 技術授權及轉移將來自台積

沒辦法脫了！婁峻碩驚爆職業傷害

屏東縣府赴新加坡推觀光 爭取旅客體驗文化熱情

相關新聞

靖國神社倒底拜什麼神？爭議的「殉國基準」

在今日面對靖國神社時，人們往往議論著靖國神社究竟是何種存在，且究竟適不適合參拜靖國神社。在這個討論裡，靖國神社作為一個宗教設施，其祭祀的「神明」究竟是什麼神，是非常核心的課題。

Nike股價暴跌不再潮？專家：永遠別把品牌託付演算法

主宰全球運動鞋市場數十年的Nike，6月底公布今年第二季財報，多項不利數據引發股價重挫，跌至2018年以來最低點，單日市值蒸發250億美元。一位Nike前品牌總監發文直批現任執行長杜納霍（John Donahue）轉型策略犯下大錯，引發熱烈討論。究竟Nike是否真的開始走下坡？專家從流行層面探討Nike曾經強大的原因，這幾年又是如何搬石頭砸自己的腳。

職涯十字路／日菁英行員揭升遷規則 有才能不如會蓋章

你應該也有過這樣的經驗：為什麼某些能力比你差的人，得到上司的高度肯定，讓你非常不爽。日本大銀行行員TAKOS撰寫的新書，歸納在公司適當展現實力的生存術，「職場上愚蠢的人會得到好評」的原因，有他對日本企業文化的犀利觀察。 TAKOS大學畢業後進入某大銀行，在分行負責跑中小企業的業務，分行遇到腹黑上司、權勢騷擾上司、強勢的前輩。他身邊有前輩同事突然失蹤，也有同期進銀行的同事因為壓力發生圓形禿。

星總理黃循財首次國慶群眾大會演說 示警美中地緣政治競爭加劇影響

5月15日才就任新加坡總理、成為星國第4代領袖的黃循財18日發表其首次「國慶群眾大會演說」，長110分鐘的內容涉及國內外...

宏國前副總統爭大位 拋與我復交

宏都拉斯前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）近日表示，如果他在明年贏得宏國下一屆總統大選，將會恢復和台...

嚇阻陸 義航母本月靠泊日本

義大利國防部長克羅塞托接受日本共同社書面採訪表示，在中國強化擴張海洋舉動的印度太平洋地區，為了確保此地區的航行自由，義大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。