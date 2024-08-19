逆勢做空日債、超配日圓 先鋒和RBC BlueBay仍押寶日會再次升息

儘管近期市場劇烈震盪後，投資人對日本進一步緊縮貨幣政策的預期急劇降溫，但包括全球第二大資產管理巨擘先鋒（Vanguard）、英國資產管理公司M&G以及加拿大資產管理公司RBC BlueBay等，仍堅持押寶日本央行未來幾個月會升息。

先鋒已加倍做空日本公債，依舊認為日本央行年底前可能再升息2碼。升息預期也促使M&G增持日本公債空頭頭寸，同時超配日圓。RBC BlueBay繼續拋售日本10年期公債。

這些公司的持倉與隔夜利率交換市場反映出來的情況背道而馳，隔夜交換交易員預測日本央行年底前把利率從當前0.25%調高的機率為34%，低於月初的63%左右。而先鋒的觀點也與AllianceBernstein等機構形成鮮明對比，後者認為除非日圓兌美元匯價跌破160，否則日本央行很難在2024年進一步升息。

但如果先鋒的觀點被證明正確無誤，那麼緊縮政策可能刺激日圓進一步上漲，日本公債的殖利率也將持續攀升。

雖然日本央行總裁植田和男在7月31日升息後表示利率可能繼續升高，但圍繞升息的預期很快消退。一連串疲軟的美國數據引發包括日圓套利交易在內的風險投資拋售潮，而副總裁內田真一表態央行不會在市場不穩定時升息，被許多投資人視為鴿派訊號。日本執政黨自民黨的黨魁選舉充滿不確定性，則給短期內升息的前景進一步蒙上陰影。

升息預期急劇逆轉導致10年期日本公債殖利率本月大跌。但長期看空日本國債的BlueBay投資長Mark Dowding仍尋求擴大看跌押注，他預期日本央行會再升息。所以，雖然「日本交易過去幾周造成損失，但我們不會平倉」。他說，「數據和新聞支持我們的觀點，告訴我們要耐心持有頭寸」。他認為下次升息的時點是1月。

先鋒國際利率主管Ales Koutny的看法與BlueBay相似，已重新建立日本公債空頭頭寸。這家資產管理公司長期以來一直低配日本公債，認為日本央行將必須以快於預期的速度升息。