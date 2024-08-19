中菲南海衝突加劇 中國海警：菲船故意衝撞中艦艇

中國海警局今天接連發布，先指菲律賓兩艘海警船凌晨闖入仙賓暗沙鄰近海域，其中一艘船隻故意衝撞中方艦艇，導致發生擦碰；隨後又指菲船闖入仁愛暗沙海域，違反雙方先前達成的臨時性安排。

中國海警局新聞發言人甘羽表示，19日，菲律賓4410、4411號海警船「非法闖入」南沙群島仙賓暗沙（Sabina Shoal）鄰近海域，中國海警依法對菲船隻採取管控措施。

在微信公眾號「中國海警」上，還公布了相關畫面。

甘羽說，3時24分，菲4410號船無視中方多次嚴正警告，「以不專業、危險方式，故意衝撞中方正常維權執法的21551艇，導致發生擦碰，責任完全在菲方」。中方正告菲方立即停止侵權挑釁，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。

他重申中國對包括仙賓暗沙在內的南沙群島及其附近海域擁有主權，中國海警將在中國管轄海域持續展開維權執法活動，維護國家領土主權和海洋權益。

隨後中國海警再次發布，清晨6時許，菲4410號船在衝闖仙賓暗沙鄰近海域受阻後，不顧中方反覆警告、航路管制，再次衝闖仁愛暗沙附近海域。中國海警對菲肇事船隻「依法依規採取管控措施」。

甘羽說，菲方一再挑釁滋事，違反中菲雙方關於仁愛暗沙「非法坐灘」船隻生活物資補給臨時性安排，「嚴重侵犯中國主權，嚴重破壞地區和平穩定」。

仙賓暗沙東距菲律賓巴拉望島（Palawan）大約124海里。西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的區域，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

菲律賓指控中國在仙賓暗沙填海造地、建造「人工島」。今年5月時，菲方當局曾表示，已部署船隻至該爭議區域進行監控。

8月初，菲律賓漁業與水產資源局巡邏艇和多艘漁船也曾聚集在仙賓暗沙附近海域活動，中國海警當時稱全程「依法跟監、有效管控」。

中菲在南海仁愛暗沙、黃岩島、仙賓暗沙等地都持續有爭端。雙方7月下旬才就菲國擱淺在仁愛暗沙的船艦運補物資達成「臨時性安排」，細節並未披露。

此外，8日上午，2架中國空軍飛機在黃岩島上空，對菲方NC-212i輕型運輸機的飛行路徑投擲照明彈，菲律賓軍方斥此為「危險及挑釁行為」；中方則稱，菲國軍機不顧反覆警告，執意「非法闖入」空域，干擾中國正常演訓活動。