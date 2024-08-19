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俄烏原本協議局部停火？傳烏軍反攻釀破局 俄國外交部回應了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄國外交部否認俄烏存在任何直接或間接停火協議。圖為基輔外圍18日遭俄軍飛彈襲擊，炸出一個大窟窿。路透
俄國外交部否認俄烏存在任何直接或間接停火協議。圖為基輔外圍18日遭俄軍飛彈襲擊，炸出一個大窟窿。路透

華盛頓郵報日前稱俄羅斯與烏克蘭原定進行局部停火談判，隨後西南部庫斯克遭烏軍入侵導致協商破局；對此俄國外交部回應否認，稱俄烏不存在任何直接或間接停火協議。

華郵17日報導稱，俄國與烏克蘭原本達成共識在8月派代表赴卡達進行談判，協議停止將能源與電力設施當作襲擊目標，而這項協議應等同於局部停火，且只差具體細節。

華郵引述知情人士透露，由於烏克蘭跨境襲擊庫斯克，導致談判破局，「庫斯克之後，俄國人猶豫了」。

對此俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）回應子虛烏有，稱俄國與烏克蘭「不存在任何有關民間基礎設施安全的直接或間接協商」。

另外，華郵報導指出，烏克蘭總統辦公室證實卡達會議因中東情勢推遲，並且改在8月22日以視訊方式進行。

卡達 外交部 烏克蘭

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