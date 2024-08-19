加國議員：世界需要台灣 多倫多僑界挺參與聯合國

多倫多僑界為支持台灣參與聯合國，今天上午在Earl Bales公園舉辦「UN for Taiwan」健走活動，逾百人以行動響應。加拿大自由黨國會議員艾薩晰（Ali Ehsassi）前來共襄盛舉，並說：「這世界需要更多台灣。」

第79屆聯合國大會9月10日將在紐約開議，多倫多僑界延續多年傳統，開議前舉辦多場活動聲援台灣。今年的全僑健走活動由世界華人工商婦女企管協會多倫多分會主辦，一呼百諾，且天公作美，陽光普照，一掃昨日暴雨陰霾，眾人歡喜同行。

健走過程中，大家一路揮舞台加國旗，不時高呼「UN for Taiwan」、「Taiwan Can Help」等口號，氣氛熱烈。

世華工商婦女企管協會多倫多分會會長林麗娟向中央社表示，台灣自1971年即被排除在聯合國大門之外，為了台灣2300萬人民、也為了全球和平與民主自由，僑民團結起來年年舉辦活動，就是希望爭取國際社會和加拿大朝野一同支持台灣加入聯合國及其周邊國際組織。

多倫多僑務委員林美玲表示，大多倫多地區僑民舉辦支持台灣參與聯合國活動多年，儘管台灣入聯努力頻頻挫敗，但僑民仍將全力支持，即使「屢戰屢敗」，也要「屢敗屢戰」。

僑民年年持續籌辦活動支持台灣參與聯合國，駐多倫多辦事處長陳錦玲說：「真的讓人非常感動」。她強調，這幾年來，包括加拿大在內，有愈來愈多民主國家在各個國際場合表達對台灣的支持，尤其關注台海和平安全，這就是大家多年努力的成果和進展；「所以，我們繼續努力，相信台灣距離參與世界衛生組織、參與聯合國大會及周邊國際組織，會愈來愈近」。

加拿大執政自由黨國會議員艾薩晰和台裔多倫多市議員陳伶俐（Lily Cheng），特別到場力挺多倫多僑界支持台灣參與聯合國健走活動。

艾薩晰向中央社表示，台灣人社區在加拿大是個活力十足的群體，今天他到場參加活動，想要傳達的訊息是：「這世界需要更多的台灣」。

艾薩晰指出，「毫無疑問，台灣多年來一直是一股良善的力量；台灣這個國家不論在衛生、環保、社會議題等各方面都有極大進步，值得許多國家學習和看齊。正因如此，支持台灣成為聯合國社區內活躍的一員，格外重要。」