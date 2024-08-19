星總理黃循財首次國慶群眾大會演說 示警美中地緣政治競爭加劇影響

5月15日才就任新加坡總理、成為星國第4代領袖的黃循財18日發表其首次「國慶群眾大會演說」，長110分鐘的內容涉及國內外廣泛議題。他示警說，愈來愈緊張的美、中關係，將對星國這個城邦國家的經濟和更廣袤的區域有所影響。

英國金融時報18日報導，兼任財政部長的黃循財直言，華府與北京間「加劇的競爭對抗」，是新加坡最大的地緣政治關切。

黃循財表示，相互的猜疑及不信任將繼續，這會影響國貿、安全和合作。而身為完全仰賴貿易與穩定全球環境的小國，「我們勢必將受影響」。

據總部設在華府的世銀（WB）資料數據，去年貿易在星國國內生產毛額（GDP）的占比高達311％，是全球最高數字之一。

黃循財明言，不管誰贏得11月美國總統大選，「很明顯，美國的對中態度正漸趨強硬」，同時北京也確信美國正試圖圍堵並打壓中國大陸崛起，美國總統拜登及前總統川普任內均已逐步調高對中國輸美產品的關稅，北京亦對此採取反制措施。

該報導說，美國提供新加坡大部分的軍事能力，中國則是星國最大貿易夥伴，和美中保持良好關係不僅是星國的1項優先要務，也是1項愈來愈大的挑戰。

黃循財還示警說，全球製造業版圖改變中，已開發國家曾將生產，外包到亞洲一些成本更低廉的地方，但「那個時代結束了」。他提到，美中與歐洲國家皆想要重塑對他們有利的供應鏈。

該報導指出，美國及歐盟都已尋求降低對中國供應鏈的依賴，並支持近岸外包策略。據美國商務部資料數據，去年美國從墨西哥購買的商品數量，近20年來首次超越從中國買的。星國作為全球最大轉運中心，其在貿易中扮演的角色還未見遭受影響，據星國海事及港務管理局資料數據，今年前5個月的貨櫃吞吐量年增達7.7％，但星國恐容易受供應鏈重組影響。

國慶群眾大會演說被認為是星國最重大的年度政治活動，通常伴隨著其國內政策的倡議和新措施。18日很可能是星國國會大選前的最後一次國慶群眾大會演說。這場大選必須在明年11月前舉行，但咸預料將更早。

新加坡聯合早報19日報導，今年的演說地點照例在工藝教育學院總部舉行。穿紅色上衣的黃循財也照例依序以馬來語、華語和英語演說。他強調，若要實現星國的新願景，新加坡政府的政策及人民的態度均必須「重啟」，以替新加坡下一階段的發展定調。