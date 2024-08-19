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宏國前副總統爭大位 拋與我復交
宏都拉斯前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）近日表示，如果他在明年贏得宏國下一屆總統大選，將會恢復和台灣的外交關係。我外交部表示，將持續關注宏國的政治情勢，也會秉持坦誠開放的態度與世界各國交往，不會預設前提。
宏都拉斯去年與我國斷交，不過現正爭取所屬黨派「自由黨」總統候選人提名的納斯拉亞接受當地媒體「美洲電台」專訪時再次表達，反對宏都拉斯與中國簽訂自由貿易協定；納斯拉亞說，如果他當選總統，將再次承認台灣是一個國家，並恢復和台灣的外交關係。
納斯拉亞曾是現任總統卡斯楚的重要政治盟友。但卡斯楚推動與中國建交時，納斯拉亞多次公開反對。納斯拉亞說，宏都拉斯與台灣斷交後，光是養蝦產業就損失八千個直接工作和五萬個間接工作機會。
我外交部對此表示，相對於中國為達目的不擇手段的外交行徑，我國向來秉持互惠互助的精神協助友邦民生發展，各項成果有目共睹。外交部將持續關注宏國的政治情勢，也會秉持坦誠開放的態度與世界各國交往。
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