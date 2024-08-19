女實習醫生遭性侵殺害…印度醫護大罷工 風暴未息

印度最大的醫師協會17日發動24小時的全國罷工，且在罷工結束後，許多醫院的住院實習醫師仍未回到工作崗位，以抗議女實習醫生在醫院遭性侵殺害，也凸顯在印度讓華爾街興奮不已的亮眼經濟成長潛力下，暗藏該國婦女持續面臨性攻擊威脅的黑暗陰影。

一名女實習醫師生9日在加爾各答的醫院內，遭輪暴並遇害身亡，引發怒火。印度醫學協會（IMA）17日發起全國罷工，拒看非急診患者，為逾十年來規模最大的醫療罷工。IMA表示，該國有六成醫生為女性，需要總理莫迪介入，以確保醫護人員擁有如機場的安保措施。

儘管IMA的罷工在當地時間18日上午6時結束，但莫迪家鄉所在的古吉拉特邦（Gujarat），超過6,000名的公立醫院實習醫生持續停止非急診服務。BJ醫學院的初級醫生協會主席賈密提說，決定繼續抗議，力爭所提出的要求。

IMA成員最多的北方邦主管皮拉瓦也說：「要是政府未採取嚴格措施保護醫生，將決定（我們的）下一步行動…這回可能會停止急診服務。」

華爾街已對印度的成長潛力感到振奮，追蹤印度股票的基金今年來吸金額改寫新高，高盛也調高今年的印度經濟成長率預測，但若要實現成長潛力，需要婦女的貢獻。女性占37%勞動力，該國在努力要升格為已開發國家之際，研擬提高女性勞參率。