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烏軍奇襲第13天 再炸俄一座重要橋樑

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
烏軍18日發布影片截圖，顯示俄羅斯庫斯克地區一條重要橋梁發生爆炸。美聯社
烏軍18日發布影片截圖，顯示俄羅斯庫斯克地區一條重要橋梁發生爆炸。美聯社

烏克蘭空軍司令歐勒什丘克18日在社群媒體TG發文指稱，再摧毀位於俄羅斯庫斯克地區的一條重要橋樑。烏軍6日發動突襲，首度越過烏俄邊界入侵俄國，至今近兩周。

歐勒什丘克寫道，庫斯克地區「再少一座橋了」，「我空軍飛機繼續利用精準空襲，癱瘓敵方的後勤補給能力」。他還附上將該橋炸穿的一段空拍影片，位於俄國庫斯克州斯凡諾依（Zvannoye）鎮附近。

法新社18日報導，尚不清楚烏方何時執行此次攻擊。歐勒什丘克亦未透露時日；幾名俄國軍事部落客則貼出幾張似是該橋被破壞的照片，日期為17日。

庫斯克州代理州長史米爾諾夫16日晚間才在TG聲明，來自烏方的襲擊，造成該州格魯希科夫斯基地區一座橫跨塞姆河的路橋遭摧毀。但他未多做詳述。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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