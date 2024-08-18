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印尼國慶日盛大登場 雅加達「縮影公園」祭優惠辦活動吸客

中央社／ 雅加達18日電
印尼第79屆獨立紀念日17日盛大登場，當局首度在雅加達和新首都努山塔拉同步舉行慶祝儀式。圖為傳統遊戲「爬檳榔樹比賽」，是將獎品懸掛在木桿頂部，參賽者需透過團隊合作，協力爬上抹了油的桿架，並在限制時間內取得獎品。新華社
印尼第79屆獨立紀念日17日盛大登場，當局首度在雅加達和新首都努山塔拉同步舉行慶祝儀式。圖為傳統遊戲「爬檳榔樹比賽」，是將獎品懸掛在木桿頂部，參賽者需透過團隊合作，協力爬上抹了油的桿架，並在限制時間內取得獎品。新華社

印尼第79屆獨立紀念日17日盛大登場，當局首度在雅加達和新首都努山塔拉同步舉行慶祝儀式。雅加達知名的印尼「縮影公園」也因應國慶，舉辦一系列活動並祭出優惠，吸引許多遊客。

雅加達的印尼「縮影公園」（Taman Mini Indonesia Indah）17日舉辦國慶慶祝活動，除了每年固定的遊行，園方今年還有超過14項傳統遊戲及舞蹈表演登場。據統計，共吸引約3萬名遊客造訪樂園。

據「羅盤報」（Kompas）報導，樂園個人票售價為2.5萬印尼盾（約新台幣50元），昨天因應國慶，調整為7900印尼盾，與印尼獨立英雄奧古斯（Agus Salim）同名的遊客，出示身分證就能免費搭乘園內纜車。

遊客法賈魯丁（Fajarudin）和朋友在傳統遊戲「爬檳榔樹比賽」（Panjat Pinang）中勝出。這個遊戲是將獎品懸掛在木桿頂部，參賽者需透過團隊合作，協力爬上抹了油的桿架，並在限制時間內取得獎品。

法賈魯丁告訴中央社，此次國慶日選擇到「縮影公園」慶祝，就是因為樂園票價相當便宜。

法賈魯丁與他的朋友表示，「每年都會參加這個活動，以慶祝印尼的獨立紀念日」。

目前就讀小學四年級的達瓦（Dava）也參加了園方為小朋友舉辦的鉛筆賽跑活動，達瓦在比賽中得了第二名。

達瓦說，「比賽的目的是要慶祝印尼的獨立紀念日，老師上課時有教過這段歷史」。

印尼1945年於日本戰敗後正式宣布獨立，8月17日宣讀「印尼獨立宣言」（Proklamasi Kemerdekaan Indonesia），此後為紀念犧牲的國家英雄們，每逢國慶，觀光景點與樂園經常祭出優惠活動，印尼街頭也可見大小不一的慶祝活動。

印尼 國慶 觀光景點 雅加達

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