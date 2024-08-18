南部非洲乾旱成災 近6800萬人受影響、農作物無一倖存
非南開發共同體（SADC）今天表示，聖嬰現象引發的乾旱導致南部非洲約6800萬人受到影響，農作物無一倖存。
2024年初開始的乾旱重創農作物和牲畜生產，導致糧食短缺，也影響到更廣泛的經濟。
非南開發共同體16國國家元首在辛巴威首都哈拉雷（Harare）開會，討論包括糧食安全在內的區域問題。
非南開發共同體執行秘書馬戈西（Elias Magosi）表示，約有6800萬人需要援助，占該地區人口的17%。
他說：「2024年雨季是個充滿挑戰的季節，這個區域大部分地區都受到聖嬰現象的負面影響，其特點是降雨遲來。」
這是南部非洲多年來最嚴重的乾旱，原因是自然發生的聖嬰現象和溫室氣體排放造成的均溫升高。
辛巴威、尚比亞和馬拉威等國已宣布飢餓危機為災難狀態，而賴索托和納米比亞則呼籲提供人道支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言