教廷再力推廢死…教宗替新書寫序言：死刑是社會毒藥 不會帶來正義

教廷再度力推廢除死刑。梵蒂岡官方出版社27日將為美國反死刑知名律師雷西內拉出版新書，教宗方濟各親自作序。教宗在序言寫道，「死刑絕對不會帶來正義，而是社會的毒藥。」

今年72歲的雷西內拉（Dale Recinella）原是美國華爾街金融律師，在一次彌撒中受到上帝感召，放棄奢華生活，從1998年開始與妻子到佛羅里達州監獄，為死囚提供精神陪伴。

梵蒂岡出版社27日將出版雷西內拉的新書「死囚牢房裡的基督徒：我對那些被定罪者的承諾」（A Christian on Death Row: My Commitment to Those Condemned）。梵蒂岡新聞網今天刊出由教宗方濟各（Pope Francis）親自寫的序言。

教宗方濟各（Pope Francis）表示，他最初是在一次接見中得知雷西內拉的故事，之後透過雷西內拉在教廷「羅馬觀察報」（L' Osservatore Romano）撰寫的多篇文章，更加認識雷西內拉；即將出版的新書感人至深，讓大家可真正理解，為何一個原本有其他人生目標的基督徒，會轉而投入為死刑犯服務。

教宗認為，雷西內拉的工作極其困難，因為涉及各層面的「邪惡」，包括受害者遭遇的惡行，嫌犯注定面對的死亡，執行死刑給社會帶來的負面影響等。

教宗指出，正如他一再強調的，要避免襲擊無辜者的暴力行為，死刑絕不是解決方案。死刑不僅無法伸張正義，反而會更加燃起復仇心，成為公民社會的毒藥。

教宗表示，各國應致力讓囚犯有機會真正改變自己的生活，而不是投入金錢和資源來處決囚犯，好像這些死囚不再值得生存，是該被處理掉的人類。

教宗表示，因應即將來臨的2025禧年（Jubilee，又稱聖年），所有信徒應集體呼籲廢除死刑，死刑對於天主教教義是不可接受的，因為侵害了人權的尊嚴與不可侵犯性。

教宗表示，雷西內拉對死囚展現的無限神聖憐憫，可能遭致批評，就像在聖經中，耶穌與罪人和妓女一同吃飯也讓許多人震驚；但正如耶穌歡迎被判死刑的小偷進入他的懷抱，雷西內拉每次踏進死囚牢房，都見證上帝的愛無邊無際，即使罪孽深重者仍是上帝的孩子，將獲得上帝的愛與照顧。