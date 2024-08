教廷再力推廢死…教宗替新書寫序言：死刑是社會毒藥 不會帶來正義

教廷再度力推廢除死刑。梵蒂岡官方出版社27日將為美國反死刑知名律師雷西內拉出版新書,教宗方濟各親自作序。教宗在序言寫道,「死刑絕對不會帶來正義,而是社會的毒藥。」

今年72歲的雷西內拉(Dale Recinella)原是美國華爾街金融律師,在一次彌撒中受到上帝感召,放棄奢華生活,從1998年開始與妻子到佛羅里達州監獄,為死囚提供精神陪伴。

梵蒂岡出版社27日將出版雷西內拉的新書「死囚牢房裡的基督徒:我對那些被定罪者的承諾」(A Christian on Death Row: My Commitment to Those Condemned)。梵蒂岡新聞網今天刊出由教宗方濟各(Pope Francis)親自寫的序言。

教宗方濟各(Pope Francis)表示,他最初是在一次接見中得知雷西內拉的故事,之後透過雷西內拉在教廷「羅馬觀察報」(L' Osservatore Romano)撰寫的多篇文章,更加認識雷西內拉;即將出版的新書感人至深,讓大家可真正理解,為何一個原本有其他人生目標的基督徒,會轉而投入為死刑犯服務。

教宗認為,雷西內拉的工作極其困難,因為涉及各層面的「邪惡」,包括受害者遭遇的惡行,嫌犯注定面對的死亡,執行死刑給社會帶來的負面影響等。

教宗指出,正如他一再強調的,要避免襲擊無辜者的暴力行為,死刑絕不是解決方案。死刑不僅無法伸張正義,反而會更加燃起復仇心,成為公民社會的毒藥。

教宗表示,各國應致力讓囚犯有機會真正改變自己的生活,而不是投入金錢和資源來處決囚犯,好像這些死囚不再值得生存,是該被處理掉的人類。

教宗表示,因應即將來臨的2025禧年(Jubilee,又稱聖年),所有信徒應集體呼籲廢除死刑,死刑對於天主教教義是不可接受的,因為侵害了人權的尊嚴與不可侵犯性。

教宗表示,雷西內拉對死囚展現的無限神聖憐憫,可能遭致批評,就像在聖經中,耶穌與罪人和妓女一同吃飯也讓許多人震驚;但正如耶穌歡迎被判死刑的小偷進入他的懷抱,雷西內拉每次踏進死囚牢房,都見證上帝的愛無邊無際,即使罪孽深重者仍是上帝的孩子,將獲得上帝的愛與照顧。