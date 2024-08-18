南韓「自主擁核」呼聲頻起 韓防長：恐為韓美盟友關係帶來裂痕

鑑於朝鮮方面不斷擴展其核武及導彈打擊能力，過去幾個月以來，越來越多的南韓官員以及總統尹錫悅所在政黨成員都在呼籲南韓應該擁有自己的核武器。

除此之外，美國前總統川普再度入主白宮的可能性也助長了南韓自主擁核的呼聲。川普總統任內，曾多次抱怨駐韓美軍造成高昂費用，而川普本人還同朝鮮領導人金正恩開展了史無前例的直接對話。

在接受路透社採訪時，南韓國防部長申源湜表示，自主研發核武器將會對南韓的外交和經濟帶來嚴重衝擊。他表示：「此舉將給韓美盟友關係帶來裂痕，而一旦南韓退出核不擴散條約，將會遭致制裁，南韓金融市場也會出現嚴重動蕩。」

三星上將出身的申源湜坦承，政界有關自主擁核的討論，也反映了很多南韓人對美國延伸核武威懾體系缺乏信心。他表示，有關加強南韓與盟友共同威懾力的建議，是應對朝鮮挑釁的「最簡單、有效和和平的方法」。

申源湜表示，隨著中美戰略競爭的加劇以及俄烏戰爭的爆發，冷戰後形成的國際秩序正在發生根本性的變化，而南韓正處在這種變化的中心地帶，這也使得南韓的戰略規劃變得更加復雜。他說：「在東北亞，也有一些勢力試圖公開以暴力手段改變現狀，而我們則處在這種威脅的最前沿。」

申源湜認為，今年俄羅斯同朝鮮簽署的戰略伙伴協定，使朝鮮「從地區性的麻煩升級為全球惡棍」，而背棄國際道義悍然入侵烏克蘭的俄羅斯則因請求平壤提供幫助而變得名譽掃地。

作為回應，南韓曾發出威脅稱，一旦俄羅斯向朝鮮提供高端武器技術，南韓也將改變迄今為止只向烏克蘭提供人道援助的立場，轉而向烏克蘭提供軍火。申源湜表示，今年五月朝鮮失敗的間諜衛星發射嘗試中，就使用了俄羅斯提供的火箭推進技術。不過，申源湜表示，他一直在關注著朝俄間是否存在洲際導彈、核武器、防空武器、雷達以及戰機方面的技術轉讓，他表示，迄今為止，他並不認為朝俄合作已經超越了「紅線」。

隨著同俄羅斯以及中國的關係日趨緊張化，美國不斷呼籲各盟友共同打造「價值觀聯盟」，南韓總統尹錫悅對加入這一同盟也采取開放立場。不過，國防部長申源湜對路透社強調，南韓方面並未就是否參加美國及其盟友在南中國海舉行的聯合軍演一事進行過討論。

（路透社）

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