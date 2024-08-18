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泰國新任總理出爐！前總理么女貝東塔獲泰王任命 將加強經濟改革

中央社／ 曼谷18日專電
泰國前總理賽塔遭到憲法法庭解職，前總理戴克辛的么女貝東塔16日當選成為泰國第31任總理，她在結果出爐後於為泰黨總部舉行記者會。中央社
泰國前總理賽塔遭到憲法法庭解職，前總理戴克辛的么女貝東塔16日當選成為泰國第31任總理，她在結果出爐後於為泰黨總部舉行記者會。中央社

泰國國會眾議院16日選出前總理戴克辛的么女貝東塔擔任總理，貝東塔今天早上獲得泰王任命，預計1到2週內提出內閣名單。她表示自己上任後將加強經濟改革、增強數位基礎建設以及加強泰國軟實力。

前總理賽塔（Srettha Thavisin）4月內閣改組時任命了他的顧問皮奇（Phichit Chuenban）擔任總理辦公室部長，遭前參議員檢舉違反憲法中關於道德的規範，憲法法庭9位大法官14日以5票對4票裁定賽塔違憲，並解除他的總理職務。

國會眾議院16日舉行會議選出為泰黨（Pheu Thai）黨魁貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）為第31任總理。貝東塔今天早上在父親戴克辛（Thaksin Shinawatra）的陪同下步入為泰黨總部，隨後在為泰黨中央舉行的儀式中接下泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）頒授的組閣書面敕令，她預計在未來1到2週內宣布內閣成員。

儀式結束後貝東塔舉行記者會，她表示自己上任後將加強幾項關鍵政策，包括經濟改革、改善30泰銖健保政策、增強數位基礎建設以及加強泰國軟實力。她表示將在9月初提出更具體的政策細節。

至於是否會向父親尋求執政上的意見，貝東塔表示，她希望任何時候都能向父親尋求意見，不過這是不可能的事情，她是一個獨立個體，也有自己的目標和事情要達成和實踐，父親的意見很寶貴，但她會和所有人包括父親在內的人合作。

戴克辛在總部外接受媒體訪問時表示，他不會在內閣擔任任何職位，但總理可以隨時尋求他的意見，內閣名單目前還沒有完成，不過這是總理的工作。記者問他會不會擔心貝東塔面臨他2006年被政變時的困境，戴克辛表示「那不可能」。

內閣 泰國 泰王

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