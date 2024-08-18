土耳其港市伊茲米爾大火延燒 900居民疏散
法新社報導，土耳其愛琴海城市伊茲米爾（Izmir）猛烈森林大火，讓消防人員連續第3天疲於奔命。前一天，附近村莊的數百名居民才因為大火而被迫撤離。
消防隊員表示，3天以來，他們已擊退部分威脅港市伊茲米爾的火勢，但附近森林仍在燃燒。
在北部郊區奧內科伊（Ornekkoy），法新社記者目睹工業區內多棟建築物與幾部車輛被燒焦，灰煙直竄天際；周圍山丘過去擁有的一片松林如今也焚毀了。
這座土耳其人口第3大城市空氣中瀰漫著煙味。土國其他城市的消防員和軍隊都已出動馳援。
伊茲米爾消防員埃羅爾（Arjin Erol）表示：「每個人都在拼命打火。我已經工作了36小時。可以說火勢已控制了一部分。」
自15日竄出火苗後，大火在時速50公里的風速助長下，很快地蔓延到住宅區。
土耳其內政部長耶利卡亞（Ali Yerlikaya）表示，昨天晚間，伊茲米爾5個受影響地區的900名居民已被疏散。
土耳其衛生部表示，大火燒毀了16棟建築物，有78人受影響，其中29人住院治療。
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