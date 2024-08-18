快訊

三重公車司機突自撞中央分隔島 車內一乘客輕傷

幫小孩存股18年賺849萬 他曝「報酬率160%」存股清單

為SRF案槓上中央？ 張善政：扭曲的程序廢除掉 就這個意思

大衛營峰會週年 韓日美領袖重申合作因應區域挑戰

中央社／ 首爾18日綜合外電報導

南韓總統府表示，南韓、日本美國領袖今天發表聯合聲明，紀念三方大衛營（Camp David）峰會週年，並重申合作因應區域挑戰的承諾。

路透社報導，南韓總統尹錫悅辦公室發出聲明指出，去年峰會確立的三方合作原則，將繼續作為三國合作的路線圖。

聲明中寫道：「我們恪守承諾，就影響我們共同利益和安全的區域挑戰、挑釁和威脅進行磋商。」

美國總統拜登、日本首相岸田文雄和尹錫悅去年8月18日在大衛營會面，同意深化軍事和經濟合作，並採取一致立場，因應中國日益壯大的勢力和來自北韓的安全威脅。

南韓媒體引述不具名消息人士指出，3位領袖打算今年再次會面，但由於岸田已宣布將會辭職，目前不清楚會在何時。

南韓 尹錫悅 日本 美國

延伸閱讀

賀川辯論秘密武器曝光！川普自詡逼退拜登有信心 賀錦麗4年沒上辯論台

賀錦麗喊首次購屋補貼80萬 「機會經濟」爭取中產與窮困選民

美國務卿將訪以...拜登樂觀加薩停火協議接近達成 哈瑪斯：這是錯覺

傳岸田文雄9月訪美出席聯合國大會 期間可能與拜登會晤

相關新聞

在野議員被判當選無效 土國會爆鬥毆濺血

土耳其國會16日上演全武行，議員因為繫獄在野黨國會議員阿泰萊（Can Atalay）的國會豁免權被剝奪發生爭執，數十名議...

泰王任命塔信之女任泰國總理 未來幾週將組閣

泰國前總理塔信的么女貝東塔今天正式獲泰國國王任命出任泰國新總理，她矢言將以「開放的心胸」展開職務，並呼籲所有泰國人民幫...

自民黨總裁選舉趨白熱化 逾10人欲挑戰首相大位

隨著日本首相岸田文雄宣布退出自民黨總裁選舉，黨內有意問鼎首相大位的競爭漸趨白熱化，已有逾10人欲角逐總裁，其中石破茂若順...

15歲少年研發治皮膚癌肥皂！獲選《時代》年度兒童

美國維吉尼亞州15歲少年貝克勒（Heman Bekele）正在研發一款肥皂，未來可望用於治療甚或預防多種形式的皮膚癌，獲...

委國總統選舉爭議僵持 反對派矢言街頭抗爭到底

委內瑞拉反對派領袖馬查多不再躲藏，今天帶領群眾在首都卡拉卡斯街頭抗爭，反對總統馬杜洛自稱的勝選連任，她矢言將有持續不斷的...

俄國遠東外海7.0地震引爆活火山 火山灰直竄8公里天際

俄羅斯遠東堪察加半島東部外海在當地時間18日清晨7時（台灣時間3時）發生芮氏規模7.0地震，引爆附近舍維留奇活火山（Sh...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。