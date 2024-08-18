泰王任命戴克辛之女任泰國總理 未來幾週將組閣

泰國前總理戴克辛的么女貝東塔今天正式獲泰國國王任命出任泰國新總理，她矢言將以「開放的心胸」展開職務，並呼籲所有泰國人民幫助發展國家。

綜合法新社和路透社報導，在上午9時30分過後不久，貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在過去力挺戴克辛（Thaksin Shinawatra）的電視台總部舉行的儀式上，接受泰王瓦吉拉隆功（King MahaVajiralongkorn）的官方書面諭令，要求她組建政府。

她在收到國王上任的正式命令後，首次對外發言說：「作為政府領袖，我將懷著開放的心胸與議會合作，對所有幫助國家發展的想法持開放態度。」

泰國國會2天前選出貝東塔成為泰國第31任總理，泰王的諭令為她在未來幾週籌組內閣鋪路。