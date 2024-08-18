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自民黨總裁選舉趨白熱化 逾10人欲挑戰首相大位

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日本首相岸田文雄14日在東京首相府舉行的記者會，宣布自己將不再競選自民黨總裁。（歐新社）
日本首相岸田文雄14日在東京首相府舉行的記者會，宣布自己將不再競選自民黨總裁。（歐新社）

隨著日本首相岸田文雄宣布退出自民黨總裁選舉，黨內有意問鼎首相大位的競爭漸趨白熱化，已有逾10人欲角逐總裁，其中石破茂若順利參選，將是繼2020年後生涯第5度競選總裁。

岸田2021年9月底當選自民黨第27任總裁（黨主席），3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，當選總裁意謂著將成為下一任首相。

岸田決定不參選總裁選舉，代表將卸下首相職務。日媒分析，岸田內閣支持率持續低迷導致黨內「逼宮」聲浪不斷，不得不放棄尋求連任。

●林芳正及河野太郎將宣布參選

日本讀賣新聞報導，根據數名自民黨內相關人士透露，現任內閣官房長官林芳正、數位大臣河野太郎及自民黨前幹事長石破茂，已確定近日將宣布參選總裁。

林芳正屬於已決定解散的黨內派閥「岸田派」成員，在岸田派會長岸田文雄宣布不競選連任總裁後，派閥內已出現希望林芳正作為岸田後繼人選參選的聲浪。目前預估林芳正可取得參選所必要的20名國會議員推薦人。

河野在黨內屬「麻生派」，已獲麻生派會長麻生太郎同意參選，推薦人將以麻生派成員為主。河野為尋求進一步擴大支持，昨天已透過電話展開「催票」。

石破昨天跟身旁人士說，有關推薦人的部分，「在確保（足夠推薦人）已有眉目」，表明將宣布參選的意願。如果石破順利參選，將是生涯第5次挑戰總裁大位。

另外，受到黨內青壯派與年輕議員支持的前經濟安全保障大臣小林鷹之，最快8月19日將舉行記者會正式宣布參選。小林昨天在新潟縣受訪時說，幾位議員表達希望他參選是事實，「我會認真對待這些聲音再做出最後決定」。

小林已獲得足夠的推薦人數，目前正在評估宣布參選後要展開的活動等。

換上「政策集團」外衣的「茂木派」內，目前包括會長、現任自民黨幹事長茂木敏充及前官房長官加藤勝信都有意出馬。

茂木昨天在金澤市受訪時說，「會利用夏天期間進行考慮」；加藤8月16日在電視節目上說，「希望能展開具體行動」。

●小泉進次郎動向未明 黨內現期待聲浪

隸屬岸田派的現任外務大臣上川陽子，昨天已跟岸田表明以參選為方向的想法；43歲的前環境大臣小泉進次郎跟小林鷹之同為40多歲，都被視為「世代交替」的可能人選，雖然小泉目前動向未明，但黨內不少人期待他出馬競選。

還有包括經濟安全保障大臣高市早苗、經濟產業大臣齋藤健，及前總務大臣野田聖子，也都朝參選進行準備。

日本經濟新聞報導，這次總裁選舉罕見已有超過10人有意參選，且受到黨內派閥政治獻金申報不實違法問題的影響，黨內派閥除麻生派外都決定解散，所以此次選舉將反映出派閥約束力不再的政治現實。

●20名推薦人成參選首道門檻

由於有意參選人數眾多，接下來各方勢力將針對參選所需的20名推薦人展開爭奪戰。

根據目前狀況，暫時只有小林鷹之、林芳正及河野太郎確定獲得足夠推薦人，將站上總裁選舉的起跑線。至於其他也想角逐「後岸田時代」大位的人選，必須先跨過找到20名推薦人的門檻。

回顧2000年後的自民黨總裁選舉，參選人數都不超過5人，麻生太郎當選總裁的2008年及安倍晉三當選總裁的2012年，都是5人參選。上次在2021年進行的總裁選舉有4人參選，最後由岸田勝出。

日本經濟 自民黨

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