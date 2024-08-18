15歲少年研發治皮膚癌肥皂！獲選《時代》年度兒童

美國維吉尼亞州15歲少年貝克勒（Heman Bekele）正在研發一款肥皂，未來可望用於治療甚或預防多種形式的皮膚癌，獲《時代》雜誌選為「年度兒童」（Kid of the Year）。

貝克勒年僅4歲便熱衷做實驗，利用家中現有的材料東加西混，看看最終會產生什麼效果。而7歲生日前的聖誕節，他收到有氫氧化鈉的少量樣本的化學實驗套組，上網查過鋁加入氫氧化鈉可產生大量熱量，他由此開始思考「這可能是解決能源問題的方法」，不過他接著不好意思說，「當時差點引發火災」。

之後，貝克勒進入維吉尼亞州費爾法克斯（Fairfax）伍德森中學（Woodson High School），在去年10月拿下3M公司與探索教育（Discovery Education）合辦的「青年科學家挑戰賽」（Young Scientist Challenge），獲頒2.5萬美元獎金。

他在比賽中研發出一款肥皂，可望治療或預防多種形式皮膚癌。他解釋最初發想源於自身經歷，「來到美國後，我意識長時間暴露在陽光與紫外線下是很大的問題」，遂以批准用於治療皮膚癌的Imiquimod為主，加入一般人常使用且廉價的肥皂作為藥物傳遞媒介。Imiquimod被列為癌症治療中的一線藥物，通常為乳膏形式，而貝克勒希望能讓皮膚癌早期患者更容易獲得這款藥物。

不過，Imiquimod無法簡單混入肥皂，容易隨泡沬被沖走，因此貝克勒想出將肥皂與脂質奈米顆粒結合，顆粒在肥皂被沖掉後還會留在皮膚上。

貝克勒出生於衣索匹亞的阿迪斯阿巴巴（Addis Ababa），4歲時隨同父母移民美國。

目前醫界治療皮膚癌的方法是增強身體對癌細胞的自然免疫反應，貝克勒的肥皂奠基於相同理論，目的是重建身體的防禦能力。這款肥皂含刺激免疫系統的成分，可以幫助復甦皮膚的免疫細胞，進而對抗黑色素瘤。貝克勒估計，他的肥皂製作成本，每個約50分美元（約16元台幣）。

雖然產品可能需要多年才能量產上市，但今年2月，貝克勒參加黑色素瘤研究聯盟（Society for Melanoma Research）在華府的活動，受到約翰霍普金斯大學的分子生物學家與助理教授雷貝卡（Rito Rebecca）青睞與贊助，夏天起已經前往其位於巴爾的摩的實驗室進行研究，希望有朝一日能實現他的夢想。

貝克勒表示：「我對研究皮膚癌非常有熱情，無論是我自己的研究，還是領域內研究。想到有一天我的肥皂能直接影響別人的生活，實在太令人難以置信了，這也是我最初開始這一切的原因。」

近半年以來，貝克勒與實驗夥伴一直在進行動物基礎研究，為這些動物注射皮膚癌菌株，並準備使用脂質包裹的Imiquimod肥皂測試效果。

他知道從測試肥皂、申請專利與獲得FDA認證等還有很長的路要走，可能需要10年時間，不過他有信心，即使過程中不免犯錯，最終也能達到目標，讓肥皂投入皮膚癌早期治療，並在後期成為其他治療輔助。

15歲的他充滿熱情又謙虛，對於科學突破的速度與日俱增，研究可能已經達到某種飽和，但是他說：「這世界永遠不缺新想法。繼續發明，繼續思考新方法來改善我們的世界，繼續讓它變得更好」。