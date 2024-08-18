俄國遠東外海7.0地震引爆活火山 火山灰直竄8公里天際

或許你曾在路上巧遇朋友，剛從健身房或跑步回來，看起來精神奕奕。科學家表示，即使偶爾一次運動也可改變人體內的神經化學物質，使你產生希望、平靜的感覺，心情也變更好。但為何自己運動完只覺得痛苦、疲憊不堪？讓專家教你，如何有策略地針對運動菜單進行微調，就能觸發大腦獎勵機制，使運動變成一件身心愉悅的事。

2024-08-18 09:00