俄國遠東外海7.0地震引爆活火山 火山灰直竄8公里天際
俄羅斯遠東堪察加半島東部外海在當地時間18日清晨7時（台灣時間3時）發生芮氏規模7.0地震，引爆附近舍維留奇活火山（Shiveluch），火山灰直竄8公里之高，所幸目前並未傳出任何傷亡。
舍維留奇活火山距離堪察加半島沿岸城市彼得羅巴甫洛夫斯克市（Petropavlovsk-Kamchatsky）約450公里（280英里），當地約18萬1千名人口。
俄國國營媒體塔斯社報導，根據目視評估，火山灰從海平面噴發至8公里以上（5英里），另外可見火山熔岩，目前沒有人員傷亡通報。
美國地質調查所（U.S. Geological Survey）指出，該起地震距離彼得羅巴甫洛夫斯克市約88公里（55英里），地震深度約48公里（30英里）。
當局表示，地震並未造成「重大損害」，不過正在進一步調查對建築的可能損傷，尤以公共設施為關注重點。
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