疑與激進伊斯蘭恐怖組織有往來 阿根廷逮捕7人

阿根廷官員指出，有7人因涉嫌與一個策劃發動反基督和反猶太攻擊的「激進伊斯蘭恐怖團體」有往來，已遭警方逮捕歸案。

法新社報導，阿根廷安全部長布爾瑞奇（Patricia Bullrich）昨天深夜在社群媒體X貼文指出，這個團體計劃在西部省分曼多薩（Mendoza）發動攻擊，全案被一名遭他們威脅的猶太社群記者揭發。

布爾瑞奇補充說：「在8次突襲行動中，阿根廷聯邦警察（Argentina Federal Police, PFA）瓦解了一個與激進伊斯蘭恐怖團體有勾結的危險組織。」

「這個組織利用（社群）媒體來傳播仇恨訊息以及諸如伊斯蘭國（Islamic State）和塔利班（Taliban）等恐怖團體的攻擊計畫及內容。」

阿根廷聯邦警察發布聲明說，這個團體的成員先前一直在網路上散布「反基督和反猶太」訊息，並計劃在曼多薩省發動攻擊。

聲明指出，警方在多次突襲行動中起出槍枝、刀械及電子設備，以及源自薩拉菲（Salafist）的書面作品」。薩拉菲指的是伊斯蘭教遜尼派一個極端保守分支。

阿根廷有著拉丁美洲最大的猶太社群，人數約達25萬。

當地猶太社區過去兩度成為攻擊目標：一次是1992年的以色列大使館襲擊事件，造成29人喪生；接著於2年後阿根廷以色列互助協會（AMIA）遇襲，造成85人死亡。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）一再表示以色列是阿根廷主要盟友之一。他的政府今年7月宣布在加薩（Gaza）與以色列作戰的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）為恐怖組織。

安全部長布爾瑞奇說：「每個企圖在阿根廷散播恐懼的罪犯，我們都將一一消滅。他們將付出代價。」