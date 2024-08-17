非洲今年已通報1萬8737起M痘病例...超越去年總和 死亡率達2.89%

非洲聯盟（African Union）的衛生機關今天表示，自今年初以來，非洲已通報1萬8737例疑似或確診M痘（mpox，舊稱猴痘）病例，其中曾經單週就有1200例。

法新社報導，這個病例數字是包含所有M痘病毒株，不只限新出現更致命且更易傳播的Ib型病毒。這支病毒株促使世界衛生組織（WHO）14日宣布M痘疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），是世衛最高級別警示。

非洲疾病管制暨預防中心（Africa Centres for DiseaseControl and Prevention）透過聲明表示，迄今為止，有12個非洲聯盟成員國合計通報3101起M痘確診病例和1萬5636起疑似病例，一共造成541人死亡，死亡率為2.89%。

其中受影響最嚴重的國家為剛果民主共和國，Ib病毒去年9月首次在當地被發現。這個國家曾經單週通報1005起病例，包括222例確診和783起疑似病例，並有24人死亡。

鄰國蒲隆地（Burundi）則通報173起病例，包括39例確診和134起疑似病例，數量在一週內增加了75%。

根據非洲疾病管制暨預防中心的說法，今年初以來非洲通報的病例，已超過去年總和的1萬4383例。