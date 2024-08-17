家族好消息頻傳！女兒才當選泰總理 塔信傳再獲特赦提前結束假釋

泰國前總理塔信家族近來可說是好消息頻傳。先是塔信的37歲么女貝東塔在16日接任總理，如今又傳出塔信本人被列入皇家特赦名單，可望提前結束假釋，完全重獲自由。

路透報導，塔信的律師溫亞特（Winyat Chartmontri）17日表示，塔信被列入皇家特赦名單，假釋期將於18日結束。塔信的假釋期原本是在本月月底才會結束。新加坡聯合早報指出，塔信的假釋期會提前結束是因為，泰王瓦吉拉隆功上月過生日，特赦五萬多名表現良好的罪犯。

塔信此前流亡海外多年，原本因多起貪汙案遭法院判處八年有期徒刑。泰國王室去年9月1日公告特赦塔信，將刑期減至一年。塔信歷經約6個月在醫院的關押生活後，於今年2月獲得假釋。也就是說，塔信其實沒有坐過一天牢。