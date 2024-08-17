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美官員與緬甸反對派領袖舉行線上會議 承諾擴大支持

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國國際開發總署（USAID）亞洲區助理署長薛邁龍（Michael Schiffer）。圖／美聯社
美國國際開發總署（USAID）亞洲區助理署長薛邁龍（Michael Schiffer）。圖／美聯社

美國國務院表示，美國官員今天與緬甸反對派運動成員舉行線上會議，承諾擴大直接支持，幫助將政權移交給文人政府，並同意有必要繼續對軍政府施加壓力。

路透社報導，這次會議的消息傳出之前，華盛頓的區域競爭對手中國與寮國、緬甸和泰國外長會面時，敦促鄰國協助飽受戰爭蹂躪的緬甸推進和平和解進程。

美國發聲明表示，今天的會議與會者包括國務院政策副參謀長蘇利文（Sullivan）、美國國際開發總署（USAID）亞洲區助理署長薛邁龍（Michael Schiffer）以及緬甸民主派全國團結政府（National Unity Government）、全國團結協商委員會（National Unity Consultative Council）和主要抵抗組織克倫民族聯盟（Karen National Union）、克倫尼民族進步黨（Karenni National Progressive Party）和欽民族陣線（Chin National Front）的主要成員。

緬甸官方媒體昨天表示，中國已承諾為人口普查提供技術支持，隨後舉行選舉，這表明緬甸軍政府在被武裝反抗逼入困境與節節敗退之際，仍然得到北京的支持。

自2021年緬甸軍方發動政變，推翻民選文人政府以來，緬甸一直處於動盪之中。

美國在聲明中表示，蘇利文和反對派團體在會議中一致認為，持續對軍政府施加壓力，以改變其路線的重要性。

國務院 緬甸 美國

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