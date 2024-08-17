影╱法航展傳意外！特技飛機突俯衝墜海 65歲飛行員喪命

法國東南部海岸16日舉行航展期間，一架小型特技飛機突然墜入海中，濺起巨大水花，由於沒有彈射椅，機上飛行員受困機內不幸身亡。

法新社、路透報導，此次舉辦的航空展是紀念1944年盟軍在普羅旺斯登陸80周年活動之一，但就在當地時間16日下午5時左右，這架「富加教師」（Fouga Magister）雙座噴氣式教練機表演到一半，突然在數百人面前墜海。

二戰後建造的「富加教師」教練機多年來被法國軍隊用作教練機和特技飛機，未安裝彈射座椅。

當地官員指出，救援行動立刻展開，後來在水裡尋獲65歲飛行員遺體。法國當局正針對這起事故展開調查，航展飛行表演也因為發生這起事故取消。

在這起事故發生前，法國14日才發生兩架飆風戰機在空中相撞事故，造成2名飛行員死亡，另有1名飛行員彈射逃生。