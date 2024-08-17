美日韓大衛營協議一週年將發表聲明 10月可能重聚
韓聯社引述南韓政府高層官員表示，美國、日本與南韓明天將為「大衛營峰會」一週年發表共同聲明，回顧一年來成果並提出未來持續合作方案。外界推測最快10月可能再次舉行三方峰會，官員則表示正在商議時程。
南韓總統辦公室高層官員表示，美日韓政府正準備發表「大衛營峰會」一週年共同聲明，彙整一年來的成果，並提出未來合作的問題點等。
美日韓去年8月18日在大衛營（Camp David）舉行三方領袖峰會，會後發表聯合聲明，宣告3國在各領域、尤其是安保上的進一步合作。
這次共同聲明預計將為美日韓合作體系提出更具持續可能性的合作方案。在美國總統大選將至、日本也將舉行執政黨自由民主黨總裁（黨主席）選舉之際，透過這次聲明也彰顯三國合作不受國內政治活動影響。
報導指出，美國及日本當局可能藉此對南韓總統尹錫悅在15日光復節致詞提出的815統一主義（doctrine）表達支持。
大衛營峰會發表文件提到，未來三國領袖與外交、國防等國安層級幕僚，至少每年舉行一次會談。外界推測，美日韓可能藉10月的國際會議場合舉行三方峰會。
南韓總統辦公室官員表示，仍在持續協調是否舉行峰會、舉行時機等，目前尚無具體時程。
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