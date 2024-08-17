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日企相中菲律賓 擬推稻田減排專案增進碳交易

中央社／ 東京17日綜合外電報導

設於日本東京的Creattura公司是一間專注碳交易和推動再生能源的企業。業者現將目光投向菲律賓稻田的甲烷排放，盼能推出相關的減排專案產生可供交易的碳信用額度

碳交易新聞網站Carbon Herald指出，全球廣泛主食之一的稻米是甲烷排放一大來源，排放量佔全球甲烷排放的12%，也佔全球溫室氣體排放總量的1.5%，而甲烷正是導致氣候變遷的溫室氣體元凶之一，造成暖化的效果更甚二氧化碳。

這使得菲律賓等擁有大量農產的國家成為甲烷排放大戶，Creattura這類公司認為從中創建可產出碳權額度專案讓各方受惠的方式可行。

Creattura公司目前每年交易的碳信用額度約可抵消40萬噸碳排，業者計劃2028年底前能增加到上百萬噸。

業者打算將自身的碳信用額度增量計畫作為日本的聯合抵換額度機制（Joint Crediting Mechanism, JCM）一環。由此推出相關減排計畫可產出碳信用額度，供尋求抵銷營運碳排的企業採購。

聯合抵換額度機制是日本參考「京都議定書」旗下清潔發展機制（CDM），自2013年起建立的雙邊合作制度，由日本官方與民間企業為開發中國家提供相關技術進行減排合作，以實現日本減排目標。

碳信用額（carbon credit,即俗稱的碳權）是指允許排放一定量溫室氣體的許可額度。企業或組織可透過購買碳信用額抵銷運營產生的溫室氣體排放，達標淨零排放。當前許多碳信用額是經由一些森林保育等專案項目所產出的額度或積分。

Creattura還計劃在今年底前推出一項服務，即利用人工智慧（AI）和衛星技術來評估溫室氣體排放的減少量。業者相中菲律賓的稻米種植展開布局，盼能在菲國推出稻田相關的減排專案，若一切順利，Creattura 打算再擴展到更多東南亞國家。

信用 減排 額度

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