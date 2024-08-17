世衛促提高M痘疫苗產量 籲擁有庫存國家捐贈

世界衛生組織（WHO）今天敦促疫苗製造商增加M痘（Mpox，舊稱猴痘）疫苗產量，以遏阻更危險的病毒株擴散，同時敦促擁有大量庫存的國家，向爆發疫情的國家捐贈疫苗。

世衛組織14日宣布M痘病例激增構成國際關注公共衛生緊急事件，為世衛發出的最高級別警示，剛果民主共和國的第一分支（Clade I）病毒感染病例攀升，並擴散到邊界以外地區。

法新社報導，世衛組織發言人哈里斯（MargaretHarris）向媒體表示：「我們確實需要疫苗製造商真正地增加產量，這樣我們才能取得許多、更多疫苗。」

世衛組織要求擁有M痘疫苗庫存的國家，將疫苗捐贈給正在發生疫情的國家。

最近幾年各國使用了兩款M痘疫苗，分別是丹麥藥商巴伐利亞北歐（Bavarian Nordic）製造的MVA-BN，以及日本的LC16疫苗。

哈里斯說，庫存有50萬劑MVA-BN疫苗，如果買方承諾購買，能迅速生產另外240萬劑疫苗。此外，根據確定的採購請求，2025年可額外製造出1000萬劑疫苗。

哈里斯又說，「LC16是非商業化疫苗，是代表日本政府製造。這款疫苗目前有相當多的庫存量」，世衛組織正在與東京當局合作，以利捐贈事宜順利進行。

無國界醫生組織（Doctors Without Borders）表示，擁有疫苗庫存但未爆發疫情的國家，「必須盡可能」向非洲疫區國家「捐贈疫苗」。

無國界醫生組織敦促巴伐利亞北歐調降價格，稱面臨M痘威脅的國家，大多數都買不起MVA-BN疫苗。

全球最大的人道工作網絡紅十字會與紅新月會國際聯合會（International Federation of Red Cross and RedCrescent Societies）表示，在因應M痘上面臨嚴峻挑戰。

紅十字會與紅新月會國際聯合會公共衛生緊急事件官員尼柯（Bronwyn Nichol）說，大多數的疫苗庫存都是在富裕國家，目前寄到非洲的疫苗只是「九牛一毛」。

她說：「整個非洲大洲的檢測、治療與疫苗量都嚴重短缺。這些短缺嚴重妨礙了遏阻疫情擴散的能力。」