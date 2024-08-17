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影╱最短命英相遭惡作劇！台上驚現「我搞垮經濟」標語 讓她憤而離席

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
英國前首相特拉斯日前出席活動打書時慘遭惡整，台上出現「我搞垮經濟」圖片，讓她憤而離場。路透
英國前首相特拉斯日前出席活動打書時慘遭惡整，台上出現「我搞垮經濟」圖片，讓她憤而離場。路透

英國在位時間最短首相特拉斯（Liz Truss）僅在任49天就狼狽下台，日前她出席活動宣傳新書遭到惡整，台上竟出現「我搞垮了經濟」圖片，讓她憤而離場。

特拉斯13日出席在英格蘭中部索夫克郡（Suffolk）舉辦的一場活動，與主持人討論美國總統大選並宣傳新書。

當談及自己支持共和黨候選人、美國前總統川普後不久，台上布幕突然出現一張投影圖片，畫面是貼上眼睛的萵苣，配上「我搞垮經濟」（I CRASHED THE ECONOMY）的標語。

此時特拉斯和主持人還沒發現背後的圖片，直到一名男子上台指著圖片問主持人「這是哪來的？」主持人回答「我不知道」，台下爆出笑聲。

特拉斯轉頭看了一眼後便立刻變臉，拿起書說「這不好笑」，隨後扯下別在身上的麥克風並起身轉頭離場，活動隨即停擺。

英國政治運動團體「驢子領導」（Led By Donkeys）已在X平台上承認這場惡搞是他們所為，還酸說「特拉斯不覺得這好笑」。

對此，特拉斯在X平台發表多篇貼文，批評「驢子領導」是極左派人士，利用這個噱頭「恐嚇人民和壓迫言論自由」。

X 特拉斯 英國

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