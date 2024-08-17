歐盟衛生機構：因應更多M痘病例 歐洲需做好準備

瑞典昨天證實出現第1起感染M痘第一分支病毒的案例，為非洲以外的首例，歐洲疾病預防管制中心（ECDC）今天呼籲會員國做好準備，以因應更多的M痘病例。

綜合路透社與法新社報導，ECDC在風險評估中指出，對於歐盟（EU）及歐洲經濟區（EuropeanEconomic Area, EEA）共30個國家的一般民眾來說，整體風險為「低」。

然而，ECDC在聲明中補充，對於從歐洲「前往感染區，並與感染社區有密切接觸的人來說，感染的可能性很高」，此外，對於境外移入的可能或確診病例密切接觸者，則有中度感染風險。

ECDC主任倫迪－華格納（Pamela Rendi-Wagner）表示：「由於歐洲與非洲往來密切，我們必須為更多傳入的第一分支（Clade I）M痘病毒做好準備。」

目前在剛果民主共和國（民主剛果）爆發的疫情，最初由稱之為第一分支的地方性病毒株引發，但新的Ib分支（Clade Ib）變異株似乎更容易透過日常密切接觸傳播，包括性行為在內。

感染M痘後的症狀大多輕微，但在少數情況下可能致命。M痘會引發類似流感的症狀，並出現膿疱等皮膚病變。

世衛組織昨天表示，歐洲可能很快就會證實出現更多境外移入的M痘第一分支病例。

自今年初以來，民主剛果爆發的M痘疫情已造成548人死亡，國內所有省分皆受到這個病毒影響。