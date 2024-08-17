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塔信么女貝東塔 獲選泰總理

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
為泰黨黨魁貝東塔（右二）十六日當選泰國總理，高興地雙手合十。（路透）
為泰黨黨魁貝東塔（右二）十六日當選泰國總理，高興地雙手合十。（路透）

泰國眾議院十六日選舉新總理，為泰黨卅七歲黨魁貝東塔以三一九票贊成、一四五票反對和廿七票棄權，輕鬆跨越二四八票當選門檻，當選第卅一任總理。她除了是前總理塔信么女，也是塔信胞妹、前總理盈拉姪女，成為塔信家族第三位總理，以及泰國史上第二位女總理和最年輕總理。

綜合路透等外媒報導，為泰黨領銜的十一黨執政聯盟在眾院共有三一四席，其中席次最多的為泰黨有一四一席。席次次多的泰自豪黨十五日亦表態支持為泰黨人選。貝東塔當選後激動地說，她很榮幸也很興奮。

塔信妹婿宋才二○○八年九月也曾任總理，但做不到四個月就遭泰國憲法法庭解職。為泰黨前總理賽塔十四日也遭該法庭解職，理由是他任命的總理辦公室部長皮奇，被檢舉違反憲法對道德的規範，使賽塔違憲。

塔信與盈拉均曾因軍方政變或遭憲法法庭解職而流亡海外，去年五月國會大選後，為泰黨未選擇與七日甫遭憲法法庭解散的前進黨結盟，竟轉向跟幾個親軍方政黨結盟。塔信去年八月也終於結束流亡生活返國，雖被控貪汙罪，但已獲假釋。

泰媒曼谷郵報與ＢＢＣ報導皆形容這是「西那瓦（塔信家族姓氏）王朝」。從未出任政府職位的貝東塔，面臨諸多挑戰，包括經濟困境、來自前身為前進黨的人民黨（該黨現有一四三位眾議員）競爭、為泰黨支持度下降，還有是否延續賽塔「一萬泰銖電子錢包」政策。

憲法法庭 泰國 賽塔

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