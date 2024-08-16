斯里蘭卡9月總統大選攸關改革前景 5大主要候選人背景曝光

斯里蘭卡將於9月21日舉行總統選舉，結果將對這個印度洋島國為走出數十年來最嚴重財務危機而進行改革的前景，具有決定性影響。以下是路透社對幾位主要候選人的介紹。

●威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）

在昨天的候選人登記和遞件期限截止後，斯里蘭卡選舉委員會已確認有39人獲得角逐總統大位資格，包括現年75歲的現任總統威克瑞米辛赫。

律師出身的威克瑞米辛赫曾破紀錄6度擔任總理，在2022年斯里蘭卡因沉重財務危機而爆發大規模示威、迫使前總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（GotabayaRajapaksa）逃亡海外並辭職後，威克瑞米辛赫由國會選出於同年7月接任總統，以完成2019年11月當選的拉賈帕克薩應任5年所剩任期。

威克瑞米辛赫帶領的聯合國民黨（United NationalParty，UNP）在斯里蘭卡國會所有225席中僅占有區區1席，因此他若要提高當選機率，勢必得號召一些主要政黨支持。

儘管威克瑞米辛赫未能獲得國會最大黨「斯里蘭卡人民陣線」（Sri Lanka Podujana Peramuna，SLPP）正式相挺，但已有90多位國會議員表態支持他，使得他目前聲勢居首。

●沙吉．普瑞馬達沙（Sajith Premadasa）

現年57歲的反對派領袖沙吉．普瑞馬達沙是斯里蘭卡前總統拉納辛赫．普瑞馬達沙（RanasinghePremadasa）的兒子，他帶領的政黨「團結人民力量」（Samagi Jana Balawegaya，SJB）2019年從威克瑞米辛赫的聯合國民黨分裂出來。

中間偏左的「團結人民力量」呼籲讓斯里蘭卡與國際貨幣基金（IMF）達成的29億美元紓困方案進行一些改變，並已提出調整一些財政目標的計畫大綱，例如改變稅制以降低生活成本。普瑞馬達沙偏好混合自由市場和市場干預的經濟政策。

●迪桑納亞奇（Anura Kumara Dissanayake）

迪桑納亞奇帶領的親馬克思主義政黨「人民解放陣線」（People's Liberation Front），傳統上支持更強力的國家干預及更封閉的市場經濟政策。

●納馬爾．拉賈帕克薩（Namal Rajapaksa）

現年38歲的納馬爾．拉賈帕克薩出身斯里蘭卡政壇強大的拉賈帕克薩家族，這個家族誕生過2位總統，分別是他的父親馬興達（Mahinda）和叔叔戈塔巴耶，他代表的政黨則是他另一位叔叔巴席爾（Basil）創立的「斯里蘭卡人民陣線」（Sri Lanka PodujanaPeramuna，SLPP）。

納馬爾參選總統出人意料，他面臨要讓黨內團結以阻擋威克瑞米辛赫勝選的艱巨挑戰。

●波帕吉（Nuwan Bopage）

現年40歲的波帕吉是「人民奮鬥聯盟」（Peoples'Struggle Alliance）推出的候選人，他希望將戈塔巴耶．拉賈帕克薩趕下台的大規模人民起義殘存怒火讓自己當選。他採取強力反貪腐立場、支持更有利窮人的政策，並反對讓斯里蘭卡照著IMF的計畫走。