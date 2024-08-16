億萬富翁棄商從政！貝東塔當選泰國總理 成史上最年輕總理

（德國之聲中文網）泰國國會周五舉行的投票中，貝東塔獲得多數支持，當選泰國歷史上最年輕的總理。現年37歲的貝東塔是億萬富翁、前總理塔信的女兒，同時她也是另一位前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）的侄女。此次出任總理前，貝東塔從未擔任過民選官職。

本周三，泰國憲法法院裁定賽塔任命有犯罪記錄者進入內閣屬於違憲行為，並解除了其總理職務。貝東塔隨即被其所在的為泰黨推舉為總理候選人，並在國會周五進行的投票中獲得過半數支持，為泰黨及其執政伙伴在泰國國會總計493個議席中擁有314個議席。

貝東塔其人其事

過去幾十年當中，貝東塔所屬的西那瓦家族一直在泰國政界和經濟界扮演著舉足輕重的角色，甚至同泰國建制派以及皇家武裝力量也矛盾不斷。三年前進入政界之前，小名被稱為「Ung Ing」的貝東塔一直負責打理家族商業帝國旗下的酒店生意。

進入政壇後，貝東塔的公眾形象快速提升，2023年的大選中，已經明顯懷有身孕的貝東塔仍參加了幾乎所有的競選活動。

當選總理後，貝東塔的首次公開表態是在Instagram發布的午餐照片：雞肉和米飯。文字說明是：「聽到選舉結果後的第一餐。」

當年貝東塔棄商從政之際，為泰黨的支持率正在急劇下降。她呼籲民眾要對政府尚未付諸實施的措施保持耐心，其中包括總額5000億的現金發放計劃。她表示：「時間剛過去一年，我會努力推動為泰黨的政策取得成功，我們有決心促進國家向前發展。」

如果選舉結果得到確認，貝東塔將成為泰國有史以來最年輕的總理，也是繼其姑姑盈拉之後，泰國的第二位女總理。

（法新社，路透社）

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