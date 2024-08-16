貝東塔當選泰國總理 盼上任後讓泰國人感到自信

泰國前總理賽塔遭憲法法庭解職，國會眾議院今天選出前總理塔信的么女貝東塔為總理。貝東塔在結果出爐後表示，她認為是時候為國家做點事情，上任後希望讓民眾身為泰國人感到自信。

目前泰國眾議院共有493位眾議員，新總理必須獲得過半也就是247票支持。以賽塔（Srettha Thavisin）所屬為泰黨（Pheu Thai）為首的11黨聯合政府共有314席。

今天出席會議的議員共483人，以人民黨（People’s Party）為首的反對陣營沒有推出候選人。會議早上10時左右開始，在中午12時15分左右，貝東塔獲得了過半的247票，順利當選成為泰國第31任總理。

貝東塔下午在為泰黨議員們陪伴下，於總部舉行簡短的記者會，她表示感謝大家支持，她很榮幸也感到很興奮。貝東塔表示自己經常上台演說，但今天特別激動，直到現在手都還在發抖。

記者詢問貝東塔上任後希望帶給泰國什麼？貝東塔表示，她希望讓泰國人感到自信，並且希望提升泰國人的生活品質，並為大家帶來更多機會。

對於賽塔被憲法法庭解職，貝東塔說她當天聽到判決時感到非常困惑，沒預料到事情會這樣發展；判決出爐後，她和家人及為泰黨內成員討論後，決定是時候為國家和為為泰黨做點事情，她會盡全力讓國家往前邁進。

賽塔4月內閣改組時任命了他的顧問皮奇（PhichitChuenban）擔任總理辦公室部長，遭前參議員檢舉違反憲法中關於道德的規範，憲法法庭9位大法官14日下午以5票對4票裁定賽塔違憲，並解除其總理職務。

國會眾議院議長汪穆罕默德（Wan Muhamad NoorMatha）14日傍晚隨即向所有眾議員發出通知，今天早上舉行會議選出新總理。