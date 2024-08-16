日本解除南海海槽巨震預警 致社會經濟損失待檢討

日本氣象廳因應8月8日宮崎強震，發布注意巨大地震的臨時情報，因沒觀測到特別變化，15日傍晚5時解除。雖然沒有發生強震是好事，但受影響業者苦不堪言；和歌山縣白濱町海濱原本可以賺進的避暑財因此泡湯，町長表示要前往東京陳情。

產經新聞、朝日電視台報導，和歌山縣白濱町町長大江康弘15日表示，「南海海槽地震臨時情報」導致旅館預訂相繼被取消，光是其中一家旅館的損失就高達5600萬日圓，據稱整體損失金額上看5億日圓（約新台幣1.08億元），將向政府請求支援。

白濱町擁有海濱度假區，往年8月旅宿人數可達20萬人次，但由於氣象廳發布臨時情報，白濱町宣布基於安全考量，從9日至14日關閉町內4處海水浴場。

另外，氣象廳發布臨時情報的時間，剛好碰上日本盂蘭盆節連假，業者的損失更大。

紀州白濱溫泉武藏旅館社長沼田久博表示：「損失比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的時候還要大，要怎麼做才能挽回？希望能提供旅行方面的支援，協助我們挽回損失。」

大江表示：「剛好是最繁忙的季節，感到非常遺憾。但是為了守護大家的生命，這次唯一的答案就是（關閉海水浴場），我不認為我做錯了。」

對於旅宿業損失，大江說：「雖然不確定政府是否能接受，但希望獲得支援。」他計劃21日前往東京都，向內閣府陳情。

名古屋大學地震學教授鷺谷威認為，發生地震的風險程度，以及整體社會採取的對應，兩者間沒有取得平衡。

儘管地震後續發生巨大地震的風險增加，但概率依舊非常低。然而，特急列車因此停駛、海水浴場關閉，日本首相岸田文雄還取消訪問中亞的行程；鷺谷威認為：「種種對應方式，像是延續以前大震法（大規模地震對策特別措置法）時期的警戒宣言。」

南海海槽從東海地區延伸到太平洋一側的四國與九州東部，水深約4000公尺，被認為是相對較淺的海溝。

南海海槽特大地震，是指發生在靜岡縣外海駿河灣至宮崎縣外海日向灘板塊交界處的巨大地震，通常以100年至150年一次的頻率發生。最近一次是發生在1946年的昭和南海地震，距今已78年，因此被認為再次發生的可能性增高。

日本政府過去認為，如果掌握到南海海槽沿線即將發生地震的前兆，尤其是以靜岡縣附近為震源的東海地震，就能進行短期地震預警。基於這一假設，日本在1978年制定大震法，如果首相發布警戒宣言，就可以停止相關地區的交通和生產活動。

然而，由於意料之外的2011年311東日本大地震，人們意識到目前的科學技術「無法進行高準確度的地震預測」，日本因此改變大震法相關措施，改為發布「臨時情報」，提高民眾警覺，加強防災準備。

許多地震學者認為，很難解讀這次氣象廳發布的臨時情報，因為發布依據是統計全世界地震資料得出的一般性理論，而非具體分析南海海槽沿線現象。對於連續發生巨大地震的可能性，在科學方面的精準度非常低。

不過，鷺谷威指出，如果在預設震源區域的板塊交界處發生規模8.0以上地震，基於過去的經歷，發布「巨大地震警戒」可以理解。

他表示，日本後續需要達成社會共識，未來發布「臨時情報」時該如何應對，需要持續檢討並修正。