索羅門群島「抗陸堡壘」動搖 基礎建設成爭奪民心新戰場

南太平洋島國索羅門群島馬萊塔省曾被視為抗陸堡壘，但索國近日宣布，大陸將提供1億索元（約新台幣3.8億元）用於馬萊塔省建設。來自馬萊塔的索國議員肯尼羅瑞向中央社表示：「爭奪民心的戰場已轉移到基礎建設上。」

大陸對索羅門群島影響力增強，曾被視為抗陸堡壘的馬萊塔省也隨之變化。

2019年，索羅門群島與台灣斷交，並與大陸建交。作為索國人口最多的省分，馬萊塔省（Malaita）在時任省長蘇達尼（Daniel Suidani）領導下，多年來拒絕接受大陸援助或投資。

然而，2023年，立場親陸的芬尼（Martin Fini）接任馬萊塔省長，並與大陸江蘇省簽訂諒解備忘錄。

儘管今年4月芬尼在全國大選落敗，被解讀為北京的挫敗，但隨後上任的新省長阿西勞亞（Elijah Asilaua）仍立即表態支持索國政府的一中政策，並表示願與大陸在基礎設施及農業方面合作。

這個曾被視為抵禦大陸影響的堡壘，如今成為大陸極力拉攏的焦點。索羅門群島總理馬內列（Jeremiah Manele）訪問大陸後，7月底向當地媒體表示，大陸將提供超過1億索元，資助馬萊塔省的奧基地區（Auki）道路鋪設及其他基礎建設專案。

●各國爭取索羅門群島民心 基礎設施領域成戰場

肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr.）14日接受中央社視訊專訪表示：「贏得民心的戰鬥在索羅門群島非常激烈。大陸正努力贏得索羅門群島人民，尤其是馬萊塔省人民的心，現在的爭奪已經轉移到基礎設施領域。」

今年7月初，澳洲也透過索羅門群島國家運輸基金（Solomon Islands National Transport Fund），向索國政府提供1100萬索元資金，用於馬萊塔南部緊急道路維護專案。

肯尼羅瑞說，馬萊塔人民以堅定立場著稱，他身為來自馬萊塔的14名國會議員之一，一直對馬萊塔省的轉向以及轉向過程直言不諱：「我們為什麼要這樣做？台灣做了什麼，讓我們不再承認台灣？」這些都是他在議會內提出的問題，並且這些問題仍在持續討論中。

他表示，索羅門群島傳統合作夥伴包括澳洲、紐西蘭、日本和美國，但現在大陸成為新夥伴。「現在索羅門群島成為傳統夥伴和新夥伴之間爭奪民心的戰場。」

肯尼羅瑞說：「這也引發我心中一些重大疑問：為什麼如此關注馬萊塔？為什麼大陸這麼想把馬萊塔拉到他的那一邊？」

他強調，當索羅門群島與台灣有邦交時，台灣並未「爭奪」索國人民的心，而是透過技術合作和持續支持來與索國合作。

肯尼羅瑞表示，他不驚訝看到這麼多資金被分配到馬萊塔省。「當人民聽到一些好消息，且可能與資金有關時，也許不會提出太多問題。因此，在某種程度上，這是一種收買馬萊塔人的方式，包括像我這樣直言不諱、總是為人民發聲的人。」

●北京對南太政策疑有轉變 肯尼羅瑞籲公開透明

馬內列訪問大陸後，也宣布大陸將向索羅門政府提供1.7億索元資助。對此，肯尼羅瑞表示：「總理馬內列聲稱，這筆資金是以贈款形式發放，而非貸款。這對我來說是一種新的方式，因為我從未聽說過北京會向他們的盟友或夥伴國提供這樣的贈款。」

他指出，如果這確實是一筆贈款，這可能意味著北京對南太平洋的政策發生變化。「其他太平洋國家可能也會向北京要求這樣的贈款。因為許多國家都向北京借貸，現在已經到了償還貸款的時候。」

肯尼羅瑞說，如果大陸此舉是真誠的援助，將是一種受歡迎的轉變，但「如果這是為了說服我們的政府做某些事情，那就不是誠心的」。

針對大陸將提供索國政府鉅額資助，肯尼羅瑞呼籲政府提供更多透明的資訊。他表示，目前除了索國總理的聲明外，還沒有來自大陸的正式聲明，「當涉及這麼大筆的資金時，通常會有來自雙方的聯合聲明，但這次卻沒有」。

肯尼羅瑞指出：「當有贈款時，通常會有一些附帶條件。所以這次的附帶條件是什麼呢？這是我們身為議會成員想要了解的。」