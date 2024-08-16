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巴西62死空難黑盒子錄音曝！副機師問「發生什麼事」 1分鐘後墜毀

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巴西62死空難黑盒子錄音曝！副機師問「發生啥事」 1分鐘後墜毀

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
巴西沃帕斯航空（Voepass Linhas Aéreas）一架載有62人的ATR-72雙引擎螺旋槳客機，在本月9日墜毀，無人生還。法新社
巴西沃帕斯航空（Voepass Linhas Aéreas）一架載有62人的ATR-72雙引擎螺旋槳客機，在本月9日墜毀，無人生還。法新社

巴西沃帕斯航空（Voepass Linhas Aéreas）一架載有62人的ATR 72雙引擎螺旋槳客機，於本月9日墜毀，無人生還。當地調查人員經過多日搜索後，成功尋獲飛機上的黑盒子，副駕駛最後遺言也隨之曝光，但巴西飛安調查小組拒絕證實。

每日郵報援引巴西環球電視網14日報導，未具名的調查人員透露，2小時的黑盒子音檔紀錄顯示，機師與副機師在墜機前約莫1分鐘注意到高度急遽下降，當時副機師席爾瓦（Humberto de Campos Alencar e Silva）先問機師「發生了什麼事？」，並請求增加動力、穩定飛機，最後仍不幸墜毀。

對此，巴西飛安調查中心Cenipa並未證實，僅稱目前黑盒子內的錄音或文字紀錄，都還在實驗室分析階段，並沒有提供或告知任何媒體。

該航班原定從巴拉納州卡斯卡韋爾（Cascavel）飛往聖保羅州瓜魯由斯（Guarulhos），卻在維涅杜市（Vinhedo）上空失速旋轉墜毀，機上62人全數罹難，地面無人受傷，已有60人被確認身份，30具遺體交還家屬。

目前確切墜機原因尚待調查。巴西氣象公司MetSul日前表示，有報告指出墜機前聖保羅州出現嚴重結冰。當地媒體引述專家報導，這有可能是肇因之一，但部分人警告勿妄下定論，呼籲等待官方調查結果。

Voepass公司日前表示，飛機所飛行的高度預計會出現結冰，但應該在可接受範圍內。

巴西航空工程師兼事故調查員蘇薩（Celso Faria de Souza）根據影片判斷，他幾乎確信結冰是此次事故的原因。

ATR-72飛機曾因結冰問題出事故，像是1994年美國印第安納州的68死墜機事故，肇因是結冰無法轉彎。事後，飛機製造商ATR改進了其除冰系統。2016年，挪威一架ATR-72飛機也因結冰問題出現險情，所幸最終飛行員成功控制了飛機。

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