非洲M痘疫情升溫 國際疫苗組織撥162億元助接種

全球疫苗免疫聯盟（Gavi）執行長尼西塔告訴路透社，全球疫苗免疫聯盟撥款高達5億美元（約新台幣162億元），用於為受到非洲M痘（Mpox）疫情升溫影響的國家取得疫苗。

全球疫苗免疫聯盟協助資源較少的國家購買與配發疫苗，通常是預防麻疹之類的兒童疫苗，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，工作範圍更為擴大。

這個組織的「第一反應」（First Response）基金可動用上述5億美元資金。第一反應基金是在COVID-19初期，全球疫苗免疫聯盟等國際衛生機構在採購疫苗方面落後於高收入國家之後而成立。

這筆資金可用於因應公共衛生緊急事件。世界衛生組織（WHO）和非洲疾病管制暨預防中心（AfricaCDC）本週才宣布M痘疫情為公共衛生緊急事件。

尼西塔（Sania Nishtar）說「疫苗資金已經準備好投入使用」，但仍有一些障礙需要清除，包括受影響國家須正式提出疫苗申請，以及世衛必須批准疫苗。

全球疫苗免疫聯盟和聯合國兒童基金會（UNICEF）合作購買疫苗，但各款疫苗若未取得世衛的批准，就無法採購。世衛昨天表示，希望在9月前完成對疫苗的評估。

尼西塔表示，有兩款廣泛使用的M痘疫苗，由巴伐利亞北歐（Bavarian Nordic）和KM生物（KMBiologics）藥廠生產，全球疫苗免疫聯盟正與這兩家廠商進行初期洽談。

她說，只有在疫苗獲准後才能正式下訂。

巴伐利亞北歐表示，到2025年底可以生產1000萬劑M痘疫苗。KM生物透過電郵表示會盡量與世衛合作。