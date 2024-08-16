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北韓紀念抗日勝利 金正恩普亭相互致意矢言深化關係

中央社／ 首爾16日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。路透
北韓領導人金正恩。路透

官媒北韓中央通信社今天報導，在紀念脫離日本殖民統治獨立週年之際，北韓領導人金正恩在給俄羅斯總統普亭的訊息中，重申深化與俄羅斯合作的承諾。

根據北韓中央通信社，這是對普亭（VladimirPutin）8月15日來電慶賀北韓解放戰爭勝利紀念的回覆。普亭表示，蘇聯士兵在抗日戰爭與北韓建立的深厚友誼，將繼續成為兩國關係的基礎。

金正恩表示：「兩國軍隊和人民對共同敵人浴血奮戰，因此建立起深厚的友誼，是推動兩國友好合作關係，並發展為全面戰略夥伴關係和無堅不摧同志情誼的強大動力。」

金正恩和普亭6月在平壤舉行峰會，這是不到一年內兩人第2度會面，簽署「全面戰略夥伴關係」條約，其中包括共同防禦協議。

在此同時，南韓、烏克蘭和美國指控金正恩提供火箭和飛彈助俄羅斯與烏克蘭戰爭，藉以換取莫斯科的經濟和其他軍事援助。

北韓中央通信社報導，金正恩參訪為結束1910到1945年日本殖民統治的北韓革命軍人抗戰紀念碑，以及紀念蘇聯紅軍士兵的解放塔。

北韓官媒沒有提及南韓總統尹錫悅昨天宣布的統一藍圖，尹錫悅呼籲與平壤對話，並提議召開有關北韓人權的國際會議。

由於南北韓關係正處於多年來最低點之一，尹錫悅的統一藍圖受到部分專家的質疑。

北韓 抗日戰爭 普亭 金正恩

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